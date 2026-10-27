Mert Hakan Yandaş'tan Derbi Sonrası Polisle Yaşadıklarına Dair Açıklama Geldi
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 yendiği Süper Lig 9. hafta derbisinin bitiş düdüğünden sonra sahada gerginlik çıktı. Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri oyuncuları ayırmak için sahaya girdi. Kameralara yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle ittiği ve bir başka polisle hararetli biçimde tartıştığı görüldü. Olayın üzerinden bir gün geçmeden Yandaş, Instagram hikâyesinden uzun bir açıklama yayınladı. Deneyimli orta saha, yaşananların hiçbir aşamasında tartışmanın içinde yer almadığını söylerken polislerden ve Fenerbahçe taraftarından özür diledi. Hakem ve gözlemci raporlarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesine konu olabileceği belirtilirken, şimdilik resmi bir işlem ya da sevk açıklanmadı.
Yandaş, polislere karşı kırıcı bir söz ya da davranışı olmadığını söyledi
Fenerbahçeli futbolcunun tartışması maç sonu kameralara böyle yansımıştı:
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