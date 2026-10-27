Mert Hakan Yandaş'tan Derbi Sonrası Polisle Yaşadıklarına Dair Açıklama Geldi

Yandaş açıklamasına, derbinin ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadığını söyleyerek başladı. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalıştığını anlattı.

Yaşananların kamuoyunda yine kendi üzerinden farklı noktalara çekilmeye çalışıldığını savunan futbolcu, devletin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislere karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözü veya davranışı olmadığını belirtti. Onları hedef alan bir tutumun içinde olmasının dün de bugün de söz konusu olmadığını ifade etti.

O anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebep olduysa polislerden ayrıca özür dilediğini yazan Yandaş, yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve kendi üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni etti.

Açıklamanın son bölümünde ise Fenerbahçe taraftarına seslenen Yandaş, sahadan istenmeyen bir sonuçla ayrıldıkları için özür diledi. Camianın beklentilerinin ve taşıdıkları formanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyleyen futbolcu, yaşattıkları üzüntüyü telafi etmek için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ekledi.