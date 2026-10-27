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Mert Hakan Yandaş'tan Derbi Sonrası Polisle Yaşadıklarına Dair Açıklama Geldi

Mert Hakan Yandaş'tan Derbi Sonrası Polisle Yaşadıklarına Dair Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 17:17
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 yendiği Süper Lig 9. hafta derbisinin bitiş düdüğünden sonra sahada gerginlik çıktı. Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri oyuncuları ayırmak için sahaya girdi. Kameralara yansıyan görüntülerde 32 yaşındaki Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın, kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu eliyle ittiği ve bir başka polisle hararetli biçimde tartıştığı görüldü. Olayın üzerinden bir gün geçmeden Yandaş, Instagram hikâyesinden uzun bir açıklama yayınladı. Deneyimli orta saha, yaşananların hiçbir aşamasında tartışmanın içinde yer almadığını söylerken polislerden ve Fenerbahçe taraftarından özür diledi. Hakem ve gözlemci raporlarının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesine konu olabileceği belirtilirken, şimdilik resmi bir işlem ya da sevk açıklanmadı.

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Yandaş, polislere karşı kırıcı bir söz ya da davranışı olmadığını söyledi

Yandaş, polislere karşı kırıcı bir söz ya da davranışı olmadığını söyledi

Yandaş açıklamasına, derbinin ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadığını söyleyerek başladı. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalıştığını anlattı.

Yaşananların kamuoyunda yine kendi üzerinden farklı noktalara çekilmeye çalışıldığını savunan futbolcu, devletin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislere karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözü veya davranışı olmadığını belirtti. Onları hedef alan bir tutumun içinde olmasının dün de bugün de söz konusu olmadığını ifade etti.

O anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebep olduysa polislerden ayrıca özür dilediğini yazan Yandaş, yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve kendi üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni etti.

Açıklamanın son bölümünde ise Fenerbahçe taraftarına seslenen Yandaş, sahadan istenmeyen bir sonuçla ayrıldıkları için özür diledi. Camianın beklentilerinin ve taşıdıkları formanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyleyen futbolcu, yaşattıkları üzüntüyü telafi etmek için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ekledi.

Fenerbahçeli futbolcunun tartışması maç sonu kameralara böyle yansımıştı:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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