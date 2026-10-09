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Fenerbahçe'nin Rizespor Kadrosu Belli Oldu: Mert Hakan Yandaş 19 Ay Sonra Kadroda

Fenerbahçe'nin Rizespor Kadrosu Belli Oldu: Mert Hakan Yandaş 19 Ay Sonra Kadroda

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 19:42
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda konuk olacak. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç için 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Kadroda bahis cezası biten Mert Hakan Yandaş'ın adı da yer aldı.

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Fenerbahçe Rize'ye gidiyor.

Fenerbahçe Rize'ye gidiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler maç için deplasman kadrosunu 22 isimle belirledi.

Kartal, Yandaş'ı kadroya aldı.

Kartal, Yandaş'ı kadroya aldı.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis cezası 4 Ekim'de sona erdi. Oyuncunun son resmi maçı 28 Mart 2025'te oynadığı karşılaşma olurken, yaklaşık 19 ay sonra ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Mert Müldür ise sakatlığı nedeniyle Rize yolculuğunda yok.

Rize'ye götürülecek 22 kişilik kadro şöyle: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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