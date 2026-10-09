Fenerbahçe'nin Rizespor Kadrosu Belli Oldu: Mert Hakan Yandaş 19 Ay Sonra Kadroda
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda konuk olacak. Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç için 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Kadroda bahis cezası biten Mert Hakan Yandaş'ın adı da yer aldı.
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Fenerbahçe Rize'ye gidiyor.
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Kartal, Yandaş'ı kadroya aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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