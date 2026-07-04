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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Kararı: Asgari Ücretle Sözleşmesi Yenilendi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Kararı: Asgari Ücretle Sözleşmesi Yenilendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 19:43
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Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi yine sarı-lacivertli takım oldu. Sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübüyle 1 yıllık yeni anlaşmaya imza atarak kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı verdi. Yeni sözleşmesindeki maaş detayı ise gündem yarattı.

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Mert Hakan Yandaş, asgari ücret kazandı.

Mert Hakan Yandaş, asgari ücret kazandı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iç transferde önemli bir dosyayı daha sonuçlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağladı ve deneyimli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın en dikkat çeken noktası ise Mert Hakan Yandaş'ın maaşı oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, kulübe maddi anlamda katkı sağlamak amacıyla yüksek ücret talep etmediği ve yeni sözleşmesini asgari ücret üzerinden imzaladığı öne sürüldü. Bu fedakârlık, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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