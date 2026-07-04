Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Kararı: Asgari Ücretle Sözleşmesi Yenilendi

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iç transferde önemli bir dosyayı daha sonuçlandırdı. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağladı ve deneyimli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın en dikkat çeken noktası ise Mert Hakan Yandaş'ın maaşı oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, kulübe maddi anlamda katkı sağlamak amacıyla yüksek ücret talep etmediği ve yeni sözleşmesini asgari ücret üzerinden imzaladığı öne sürüldü. Bu fedakârlık, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı.