Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Kararı: Asgari Ücretle Sözleşmesi Yenilendi
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Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden Mert Hakan Yandaş'ın yeni adresi yine sarı-lacivertli takım oldu. Sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübüyle 1 yıllık yeni anlaşmaya imza atarak kariyerine Fenerbahçe'de devam etme kararı verdi. Yeni sözleşmesindeki maaş detayı ise gündem yarattı.
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Mert Hakan Yandaş, asgari ücret kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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