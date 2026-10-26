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2026'nın Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyanın Diline Yerleşen "Maxxing" Ne Demek?

2026'nın Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyanın Diline Yerleşen "Maxxing" Ne Demek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:56
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Looksmaxxing, sleepmaxxing, proteinmaxxing... 

Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bu kelimelerin ortak noktası olan 'maxxing', ABD'nin popüler sözlük sitesi Dictionary.com tarafından 2026'nın kelimesi seçildi. Peki maxxing tam olarak ne anlama geliyor, nereden çıktı ve neden bu kadar yayıldı?

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Maxxing ne demek?

Maxxing ne demek?

Maxxing, bir şeyi sonuna kadar yapmak ya da hayatın belirli bir alanını en iyi hale getirmek, yani 'optimize etmek' anlamına geliyor. Türkçede kabaca 'bir şeyi maksimuma çıkarmak' ya da 'bir şeyin hakkını sonuna kadar vermek' diye karşılayabiliriz.

Kelime genellikle başka bir kelimenin sonuna eklenerek kullanılıyor. Örneğin looksmaxxing dış görünüşü mükemmelleştirmek, sleepmaxxing uykudan en iyi verimi almak, proteinmaxxing ise diyetteki proteini artırmak demek. Tokenmaxxing işte yapay zekayı olabildiğince fazla kullanmayı, nonnamaxxing ise İtalyan bir büyükannenin alışkanlıklarını benimseyerek hayatı güzelleştirmeyi anlatıyor. Cuma akşamı evde battaniye altında film izleyip atıştırmalık yemenin adı bile artık cozymaxxing.

Kelimenin kökeni oyun dünyasına dayanıyor

Kelimenin kökeni oyun dünyasına dayanıyor

Maxxing'in kökü 'maximum' ve 'maximize' kelimelerine uzanıyor. Oyun dünyasında, bir karakterin güçlü yanlarını zayıf yanları önemsiz kalacak kadar geliştirme stratejisine 'min-maxing' deniyordu. Dungeons & Dragons oyuncuları bu terimi yıllardır kullanıyor.

Zamanla kelime bu kalıptan sıyrıldı, başka kelimelere eklenmeye başladı ve yolda bir 'x' daha kazandı. Çift x'li haliyle maxxing önce Reddit ve 4chan gibi forumlarda ortaya çıktı.

Her şey "looksmaxxing" ile başladı

Her şey "looksmaxxing" ile başladı

Kelimenin yükselişini asıl tetikleyen, dış görünüşü her şeyin önüne koyup onu iyileştirmek için uç yöntemlere başvurmayı anlatan looksmaxxing oldu. İnternet arşivleri terimin 2015'ten beri kullanıldığını gösteriyor. Looksmaxxing'in kökleri, kadın düşmanı söylemleriyle bilinen 'incel' topluluklarına dayanıyor.

Ancak kelime bu kara gölgeden çoktan sıyrıldı. 2026'nın başında looksmaxxing aramaları patlama yaşadı, ardından sayısız yeni maxxing türedi. Dictionary.com verilerine göre Ağustos 2026 itibarıyla kelime dijital medyada 2025'teki aylık ortalamasının 19 katı kullanılıyordu. Bugün maxxing güzellik ve fitness içeriklerinden iş yerindeki yapay zeka tartışmalarına kadar her yerde karşımıza çıkıyor.

Neden bu kadar sevildi?

Neden bu kadar sevildi?

UCLA'den dilbilimci Daria Bahtina'ya göre maxxing'in sırrı, sonsuz şekilde özelleştirilebilmesine rağmen anında tanınabilmesi. 'Proteinmaxxing yapıyorum' demek, 'daha çok protein yiyorum' demekten çok daha havalı geliyor.

Kelime aynı zamanda her şeyi optimize etmeye çalışan bir kültürün yansıması. Bazıları onu kendini geliştirme çabasını anlatmak için ciddi ciddi kullanıyor, bazıları ise bu bitmek bilmeyen mükemmellik baskısıyla dalga geçmek için. Araştırmacı Jennifer Donnelly ise sağlık, ilişkiler ve yaşam alışkanlıklarının 'tamamlanacak' şeyler olmadığını, maxxing akımının sürekli öz eleştiriyi besleyebileceğini hatırlatıyor.

Listede başka hangi kelimeler vardı?

Listede başka hangi kelimeler vardı?

Dictionary.com'un 2026 kısa listesinde maxxing'in yanında şu kelimeler de yer aldı:

Affordability (satın alınabilirlik): Konut, sağlık ve market fiyatları nedeniyle yılın en çok konuşulan meselelerinden biri oldu.

Data center (veri merkezi): Yapay zekanın yükselişiyle hayatımıza giren dev tesisler.

Odyssey (destansı yolculuk): Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filmiyle yeniden gündeme geldi.

Unc: 'Uncle' kelimesinin kısaltılmışı. Z ve Alfa kuşağı bu kelimeyi demode, 'kafası basmayan' biri için kullanıyor; yeni 'OK Boomer' olarak görülüyor.

Dilbilimciler maxxing'in kısa sürede unutulmayacağını düşünüyor. Kelimeyi sadece gençler değil, orta yaşlılar ve markalar da benimsemiş durumda.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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