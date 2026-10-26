2026'nın Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyanın Diline Yerleşen "Maxxing" Ne Demek?
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Looksmaxxing, sleepmaxxing, proteinmaxxing...
Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bu kelimelerin ortak noktası olan 'maxxing', ABD'nin popüler sözlük sitesi Dictionary.com tarafından 2026'nın kelimesi seçildi. Peki maxxing tam olarak ne anlama geliyor, nereden çıktı ve neden bu kadar yayıldı?
Maxxing ne demek?
Kelimenin kökeni oyun dünyasına dayanıyor
Her şey "looksmaxxing" ile başladı
Neden bu kadar sevildi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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