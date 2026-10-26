2026'nın Kelimesi Belli Oldu: Sosyal Medyanın Diline Yerleşen "Maxxing" Ne Demek?

Maxxing, bir şeyi sonuna kadar yapmak ya da hayatın belirli bir alanını en iyi hale getirmek, yani 'optimize etmek' anlamına geliyor. Türkçede kabaca 'bir şeyi maksimuma çıkarmak' ya da 'bir şeyin hakkını sonuna kadar vermek' diye karşılayabiliriz.

Kelime genellikle başka bir kelimenin sonuna eklenerek kullanılıyor. Örneğin looksmaxxing dış görünüşü mükemmelleştirmek, sleepmaxxing uykudan en iyi verimi almak, proteinmaxxing ise diyetteki proteini artırmak demek. Tokenmaxxing işte yapay zekayı olabildiğince fazla kullanmayı, nonnamaxxing ise İtalyan bir büyükannenin alışkanlıklarını benimseyerek hayatı güzelleştirmeyi anlatıyor. Cuma akşamı evde battaniye altında film izleyip atıştırmalık yemenin adı bile artık cozymaxxing.