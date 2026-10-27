Apartman panolarına asılan borç listeleri tarih oldu: 20 milyon dairede aidat düzeni nasıl değişiyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de site ve apartmanlarda yaklaşık 20 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Ülkede 3.800 tesis yönetim şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketler yaklaşık 5 milyon bağımsız bölümü yönetiyor. Geri kalan milyonlarca dairenin hesabını ise çoğu zaman kat malikleri arasından seçilen yöneticiler tutuyor; çoğu da bu işi akşamları, kendi işinden arta kalan vakitte yapıyor.

Yeni sitelere taşınan aile sayısı da hızla artıyor. TÜİK verilerine göre 2025'te 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı ve bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık satışı olarak kayda geçti. Bunların 540 bin 786'sı ilk el, yani büyük kısmı yeni teslim edilen projelerdeki konutlardı. Her yeni proje, ilk günden aidat, bütçe ve yönetim düzeni kurmak zorunda olan yeni bir yönetim demek.

Hanelerin yapısı da değişiyor. TÜİK'in İstatistiklerle Aile 2025 bültenine göre ortalama hane büyüklüğü 3,08 kişiye indi, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 20,5'e çıktı. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı 1 milyon 836 bini buldu. Aynı araştırmaya göre hanelerin yüzde 57,1'i kendi evinde oturuyor. Yani pek çok apartmanda aidatı ödeyen kiracıyla genel kurulda oy kullanan ev sahibi aynı kişi değil. Bu da 'Param nereye gidiyor?' sorusunu her zamankinden daha önemli kılıyor.