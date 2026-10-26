Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Başladı: Zirve Yolunda Kritik Derbi (Canlı)

Batrakov'un şekillendirdiği Galatasaray ataklarında sarı kırmızılılar Osimhen'le etkili oluyor. İki şut geldi bu ortaklıkla, iki şutta da Ederson son derece başarılı hamleler yaptı.

44. dakikada Nijeryalı golcü bir kez daha sahneye çıktı. Kornerden gelen topu Davinson Sanchez kaleye gönderdi, orada topu tamamlayan Osimhen oldu ve skoru 2-0'a getirdi.