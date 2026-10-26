Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Başladı: Zirve Yolunda Kritik Derbi (Canlı)
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren derbi dakika dakika bu sayfada canlı anlatımla sizinle olacak.
Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor, maçın hakemliğini ise Atilla Karaoğlan yapıyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Fenerbahçe'nin ilk 11'i:
İlk tansiyon 16. saniyede...
Derbide ilk gol!
Osimhen gollerine devam ediyor.
İkinci yarı başladı.
xG: 0.08
Fenerbahçe, Lukaku ile rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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