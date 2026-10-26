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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Başladı: Zirve Yolunda Kritik Derbi (Canlı)

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Başladı: Zirve Yolunda Kritik Derbi (Canlı)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 21:28
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Zirveyi yakından ilgilendiren derbi dakika dakika bu sayfada canlı anlatımla sizinle olacak. 

Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor, maçın hakemliğini ise Atilla Karaoğlan yapıyor.

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Galatasaray'ın ilk 11'i:

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

İlk tansiyon 16. saniyede...

İlk tansiyon 16. saniyede...

Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte sahadaki gerginlik ortaya çıktı. Lukaku'nun başrolde olduğu pozisyonda futbolcular araya girerek Abdülkerim-Lukaku tartışmasını sonlandırdı. 

14. dakikada Batrakov, Barış ve Osimhen üçlüsü ile Galatasaray gol aradı, Ederson başarılı bir kurtarış yaptı.

20. dakikada Oğuz Aydın sol çaprazdan kullandığı frikikte kavisli bir top gönderdi, top az farkla auta çıktı.

Derbide ilk gol!

Derbide ilk gol!

29. dakikada Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 

Fenerbahçe'ye karşı 6. maçına çıkan Osimhen 5. gol katkısını yapmış oldu.

Osimhen gollerine devam ediyor.

Osimhen gollerine devam ediyor.

Batrakov'un şekillendirdiği Galatasaray ataklarında sarı kırmızılılar Osimhen'le etkili oluyor. İki şut geldi bu ortaklıkla, iki şutta da Ederson son derece başarılı hamleler yaptı.

44. dakikada Nijeryalı golcü bir kez daha sahneye çıktı. Kornerden gelen topu Davinson Sanchez kaleye gönderdi, orada topu tamamlayan Osimhen oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

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İkinci yarı başladı.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Galatasaray ve Batrakov oldu. Rus yıldız, ilk ciddi atakta Fenerbahçe savunmasını peşine takmayı başardı. Şutunu Skriniar yavaşlatırken, Ederson topu kornere çeldi.

Galatasaray ataklarını sürdürüyor. Önce Osimhen'in yan ağlarda kalan topunda ofsayt kararı çıktı. 55'te Davinson'un kafa vuruşu direkten döndü, dönen topu Barış Alper tamamladı ancak top yandan auta çıktı. 

56'da Greenwood yerine Kerem Aktürkoğlu büyük bir ıslıkla oyuna dahil oldu.

60. dakikaya girilirken Galatasaray'ın xG istatistiği 1.44 olurken, Fenerbahçe'nin xG istatistiği 0.08 olarak kayıtlara geçti.

xG: 0.08

xG: 0.08

60. dakikaya girilirken Galatasaray'ın xG istatistiği 1.44 olurken, Fenerbahçe'nin xG istatistiği 0.08 olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe, Lukaku ile rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

Fenerbahçe, Lukaku ile rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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