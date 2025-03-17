RTÜK Altı Televizyon Kanalının Gezi Parkı Yayınlarını Başsavcılığa Gönderdi

Menajer Ayşe Barım'a sektörde tekelleşme iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak bu soruşturma Gezi Parkı'na kadar uzandı. Gezi Parkı'ndaki görüntüleri ve Mehmet Ali Alabora ile yaptığı telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu ileri sürüldü. İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu ünlü isimler ifade vermişti.