RTÜK Altı Televizyon Kanalının Gezi Parkı Yayınlarını Başsavcılığa Gönderdi
Gezi Parkı soruşturmaları sürüyor. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddia edilerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanmıştı. Bu tutuklamanın ardından genişleyen Gezi Parkı soruşturmasına televizyon kanalları da eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) '27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları' iddiasıyla TV kanallarının kayıtlarını istedi. RTÜK; Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerini 'meşrulaştıran' yayınlar yapan kanalların kayıtlarını istedi.
Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından medyaya Gezi Parkı soruşturması.
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