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RTÜK Altı Televizyon Kanalının Gezi Parkı Yayınlarını Başsavcılığa Gönderdi

RTÜK Altı Televizyon Kanalının Gezi Parkı Yayınlarını Başsavcılığa Gönderdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:15

Gezi Parkı soruşturmaları sürüyor. Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddia edilerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanmıştı. Bu tutuklamanın ardından genişleyen Gezi Parkı soruşturmasına televizyon kanalları da eklendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK)  '27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları' iddiasıyla TV kanallarının kayıtlarını istedi. RTÜK; Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi. 

Kaynak: ANKA

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerini 'meşrulaştıran' yayınlar yapan kanalların kayıtlarını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerini 'meşrulaştıran' yayınlar yapan kanalların kayıtlarını istedi.

Başsavcılık, 'Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi...' ifadelerinin yer aldığı bir yazıyla RTÜK'ten talepte bulundu.

Bu talebe karşılık veren RTÜK'ün, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği öğrenildi.

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından medyaya Gezi Parkı soruşturması.

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından medyaya Gezi Parkı soruşturması.

Menajer Ayşe Barım'a sektörde tekelleşme iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak bu soruşturma Gezi Parkı'na kadar uzandı. Gezi Parkı'ndaki görüntüleri ve Mehmet Ali Alabora ile yaptığı telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu ileri sürüldü. İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu ünlü isimler ifade vermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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