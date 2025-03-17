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Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak: AK Parti’den Nevruz Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak: AK Parti’den Nevruz Kutlaması

Nevruz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 17:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir kutlama yapılacağını açıkladı.

Çelik, Nevruz kutlamasının “Terörsüz Türkiye” adımının önemli bir parçası olacağını da sözlerine ekledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımında yeni detaylar yaşanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımında yeni detaylar yaşanıyor.

Bahçeli’nin çağrısı sonrasında terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da “silahları bırakın” çağrısı yapmıştı.

DEM Parti heyeti bugün Meclis’te AK Parti ve MHP temsilcileriyle bir araya gelerek süreçle ilgili toplantılar yaptı.

Nevruz Bayramı da kutlanacak.

Nevruz Bayramı da kutlanacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı’nın kutlamanması için etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

Nevruz kutlamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı duyuruldu.

AK Partili Ömer Çelik, etkinliğin “Terörsüz Türkiye” süreci için önemli bir aşama olmasını beklendiklerini de sözlerine ekledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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