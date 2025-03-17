Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak: AK Parti’den Nevruz Kutlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katılacak: AK Parti’den Nevruz Kutlaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Cuma günü Nevruz Bayramı kutlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir kutlama yapılacağını açıkladı.
Çelik, Nevruz kutlamasının “Terörsüz Türkiye” adımının önemli bir parçası olacağını da sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımında yeni detaylar yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nevruz Bayramı da kutlanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın