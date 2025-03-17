Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor: Kimler, Nasıl Faydalanacak?
Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor: Kimler, Nasıl Faydalanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için “Aile Yılı” kapsamında çalışmalar sürüyor. Peki bu uygulamadan kimler nasıl faydalanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl uygulanacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın