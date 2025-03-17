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Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor: Kimler, Nasıl Faydalanacak?

Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor: Kimler, Nasıl Faydalanacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:39

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için çalışmalara başlandı. Memur anne ve babaların çocuklarının ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taslağa son halini verecek. 

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Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için “Aile Yılı” kapsamında çalışmalar sürüyor. Peki bu uygulamadan kimler nasıl faydalanacak?

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı için “Aile Yılı” kapsamında çalışmalar sürüyor. Peki bu uygulamadan kimler nasıl faydalanacak?

Uygulamaya konulması beklenen düzenleme taslak halinde. Taslağa son halinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vermesi bekleniyor. Memur anne ve babalar doğum veya evlat edinme sonra çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. 

Ancak eşler bu uygulamadan aynı anda faydalanamayacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen memurların maaş ödemesi de yarıya düşürülecek. 

NTV’den Sibel Can’ın haberine göre yönetmelik üzerine çalışılıyor. Taslağa göre bu haktan yararlanmak isteyen anne veya babalar en az 1 ay önceden kuruma yazılı başvuruda bulunmak zorunda. Uygulamadan faydalanmak isteyen anne süt izninden faydalanmayacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl uygulanacak?

Yarı zamanlı çalışma hakkı nasıl uygulanacak?

Haktan yararlanmak isteyen memurun haftalık 20 saat çalışma süresini doldurması gerekecek. Normalde haftalık 40 saat çalışmayken yarı zamanlı çalışmak isteyen 20 saat çalışacak. 

Haftanın belirli günleri tam gün ve en fazla 3 gün olacak. 

Kurum yetkilisi ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Görüşe açılan yönetmelik taslağına son halini Bakanlık verecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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