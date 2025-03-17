Memura Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor: Kimler, Nasıl Faydalanacak?

Uygulamaya konulması beklenen düzenleme taslak halinde. Taslağa son halinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın vermesi bekleniyor. Memur anne ve babalar doğum veya evlat edinme sonra çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

Ancak eşler bu uygulamadan aynı anda faydalanamayacak. Bu uygulamadan faydalanmak isteyen memurların maaş ödemesi de yarıya düşürülecek.

NTV’den Sibel Can’ın haberine göre yönetmelik üzerine çalışılıyor. Taslağa göre bu haktan yararlanmak isteyen anne veya babalar en az 1 ay önceden kuruma yazılı başvuruda bulunmak zorunda. Uygulamadan faydalanmak isteyen anne süt izninden faydalanmayacak.