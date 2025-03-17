Emekli Maaşlarında 4 Önemli Gelişme: Bankalar ve SGK Anlaşma İmzalayacak

Memur emeklisine yeni yılda yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklisine ise yapılan zam yüzde 15.75 oldu. En düşük yüzde 30 zam bekleyen emekliler için bu oran büyük hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayından bu yana emekliler maaşlarının iyileştirilmesini bekliyor.

Maaş zammı bekleyen emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da geçen hafta açıklandı. 2024’te 3 bin TL ikramiye alan emekliler 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4 bin lira emekli alacak. İkramiyelerin belli olmasının ardından gözler şimdi banka promosyonlarına çevrildi.