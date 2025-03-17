Emekli Maaşlarında 4 Önemli Gelişme: Bankalar ve SGK Anlaşma İmzalayacak
Emekli Maaşlarında 4 Önemli Gelişme: Bankalar ve SGK Anlaşma İmzalayacak
Ocak ayında maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de açıklandı. 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilik 4 bin TL ikramiye alacak. Şimdi ise gözler bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para'da emeklinin önünde 4 önemli gelişme olduğunu anlattı. Bunlardan ilkinin mart ayında bankaların maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’yla anlaşma yapmasının beklendiğini dile getiren Erdem, önümüzdeki aylarda gündeme gelecek maaş zamlarına dair bilgi verdi.
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Ocak ayında maaş zamları açıklanan emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri de geçen hafta belli oldu.
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“Bankalar ve SGK arasında bu ay yeniden sözleşme imzalanması bekleniyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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