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Emekli Maaşlarında 4 Önemli Gelişme: Bankalar ve SGK Anlaşma İmzalayacak

Emekli Maaşlarında 4 Önemli Gelişme: Bankalar ve SGK Anlaşma İmzalayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 11:20

Ocak ayında maaşlarına yüzde 15.75 oranında zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de açıklandı. 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilik 4 bin TL ikramiye alacak. Şimdi ise gözler bankaların emekli promosyonlarına çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para'da emeklinin önünde 4 önemli gelişme olduğunu anlattı. Bunlardan ilkinin mart ayında bankaların maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’yla anlaşma yapmasının beklendiğini dile getiren Erdem, önümüzdeki aylarda gündeme gelecek maaş zamlarına dair bilgi verdi. 

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Ocak ayında maaş zamları açıklanan emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri de geçen hafta belli oldu.

Ocak ayında maaş zamları açıklanan emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri de geçen hafta belli oldu.

Memur emeklisine yeni yılda yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklisine ise yapılan zam yüzde 15.75 oldu. En düşük yüzde 30 zam bekleyen emekliler için bu oran büyük hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayından bu yana emekliler maaşlarının iyileştirilmesini bekliyor. 

Maaş zammı bekleyen emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da geçen hafta açıklandı. 2024’te 3 bin TL ikramiye alan emekliler 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 4 bin lira emekli alacak. İkramiyelerin belli olmasının ardından gözler şimdi banka promosyonlarına çevrildi.

“Bankalar ve SGK arasında bu ay yeniden sözleşme imzalanması bekleniyor.”

“Bankalar ve SGK arasında bu ay yeniden sözleşme imzalanması bekleniyor.”

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para'da yayınlanan Bize Sorun yayınına katıldı. Ahmet Şimşek'in sorularını yanıtlayan Erdem, emeklilere dair açıklamalarda bulundu. Emeklilerin önünde 4 önemli gelişme olduğunu belirten Erdem, bu ay ikramiye gündeminin ardından banka promosyonlarına gözlerin çevrildiğini aktardı. Bu ay emekli promosyonları nedeniyle bankalar ve SGK arasında anlaşma imzalanması beklendiğini ifade eden Erdem, banka promosyonlarında değişiklik olacağını kaydetti. Erdem, 'Dolayısıyla hem taban promosyonlar yükselecek hem de en üst rakamlar biraz daha yukarı çekilecek' dedi. 

Emekli banka promosyonları için yarış başladığını aktaran Erdem, şu ifadeleri kullandı:

'Şu anda 24- 25 bin lira veren bankalar da var çeşitli şartlar dahilinde. Ama işte 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişen bundan daha az verilemez promosyonlar var. Onların da yükselmesi söz konusu. Dolayısıyla hem bu işte ikramiyedir, maaş artışıdır, bunlar emekliler için ödenen toplam para pastasını çok genişletti. Dolayısıyla bankalar da buradan pay almak istiyor. Özellikle maaş ödemelerinde bir kamu bankası çok önde görünüyor.'

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Temmuz zammına refah payı eklenecek mi?

Temmuz zammına refah payı eklenecek mi?

3 Temmuz’da 6 aylık enflasyon belli olacak. Emekliler 6 aylık enflasyonla maaş zammı alırken 3 Temmuz itibarıyla yeni zam belli olmuş olacak. Faruk Erdem, “Bu enflasyona göre de belki bir refah payı eklenerek ya da sadece enflasyonla emekliler için yeni bir maaş artışı yapılmış olacak” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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