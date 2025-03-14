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Maaşınız Yıllardır Eksik Ödeniyor Olabilir! Milyonlarca Emekliye Maaşınızı Kontrol Edin Uyarısı

Maaşınız Yıllardır Eksik Ödeniyor Olabilir! Milyonlarca Emekliye Maaşınızı Kontrol Edin Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 21:35 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 21:44

2007 yılında emekli olan bir vatandaş yaklaşık 18 sene sonra e-Devlet üzerinde SGK hizmet dökümünü inceleyince hesaplama hatasını fark etti. Durumu SGK’ya bildiren vatandaş maaşının yeniden hesaplanmasını talep edince 18 yıllık hata ortaya çıktı. Halktv.com.tr’den Ramazan Süzen’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu. Cenkci, vatandaşların hizmet dökümünü incelemesi gerektiğini belirterek SGK’nın emekli maaşlarını yanlış hesaplamış olabileceğine dikkat çekti. 

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Emekliler dikkat! Maaşınız yanlış hesaplanmış olabilir.

Emekliler dikkat! Maaşınız yanlış hesaplanmış olabilir.

Bu iddiaların sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci. Cenkci, SGK’nın yanlış hesaplamalar yapabildiğini bu nedenle emeklilerin hakettiklerinden daha az maaş alıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu iddiaların nedeni olarak bir davaya dikkat çeken Cenkci, 2007 yılında emekli olan bir vatandaşın SGK hizmet dökümünü inceleyince 18 yıllık hatayı farkettiğini ve açtığı dava sonucu eksik ödenen ücreti aldığını belirtti.

Cenkci’ye göre emekli aylıklarının hesaplanması sırasında gün, kazanç bilgilerinde hata yapılıyor olabilir. Bu hatalar nedeniyle de maaş eksik hesaplanıyor ve vatandaş daha az maaş ödemesi alabiliyor.

SGK hizmet dökümünü inceledi, 18 yıllık hatayı fark etti.

SGK hizmet dökümünü inceledi, 18 yıllık hatayı fark etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Cenkci, 2007 yılında emekli olan bir vatandaşın hukuki mücadelesini anlattı. Halktv.com.tr ‘den Ramazan Süzen’e konuşan Cenkci, yanlış hesaplama kaynaklı eksik maaş alan emekli vatandaşa birikmiş 28 bin 250 TL fark ödemesi yapıldığını ve maaşının artırıldığını ifade etti. 

Cenkci, şöyle konuştu:

'1962 doğumlu olan Bülent Bey 01 Eylül 2007 tarihinde emekli oluyor. Yaklaşık 18 sene sonra ise e-Devlet sistemi üzerinden SGK hizmet dökümünü tesadüfen incelediğinde borçlanmış olduğu askerlik sürelerinin hizmet listesinde olmadığını fark ediyor ve bu durum karşında SGK’ya müracaat ederek askerlik sürelerinin hizmetine işlenmesini ve emekli maaşının yeniden hesaplanarak güncellenmesini, fark tutarının hesabına yatmasını talep ediyor. Uzun uğraşlar sonunda arşivden dosyası çıkartılarak yeniden emekli maaş hesaplaması yapılıyor ve 18 yıllık maaş farkı hesabına yatıyor. Emekli maaşı da güncelleniyor.

Toplamda emekliye birikmiş 28.250,54 TL fark ödemesi yapılıyor ve emekli maaşı da yükseltiliyor. Hatanın düzeltilmesiyle birlikte Bülent Doğan’ın yeni emekli maaşı ek ödeme dahil 31.937,74 TL oluyor. Bu yanlışlığın giderilmesiyle birlikte bu emeklinin aylığı 853,61 TL artıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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xeteb92327

düşebilir de bilemezsin bence kurcuklamayın 4000 i alın gidin

KumdanKum

Bir dilekçe ile çözüm imkanı tanımıyor mevcut düzen.. İlla mahkemeye başvurmanız gerekiyor malum celse celse devam eden adli süreç ve bu süreçte avukat vs. g... Devamını Gör