Maaşınız Yıllardır Eksik Ödeniyor Olabilir! Milyonlarca Emekliye Maaşınızı Kontrol Edin Uyarısı

Bu iddiaların sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci. Cenkci, SGK’nın yanlış hesaplamalar yapabildiğini bu nedenle emeklilerin hakettiklerinden daha az maaş alıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu iddiaların nedeni olarak bir davaya dikkat çeken Cenkci, 2007 yılında emekli olan bir vatandaşın SGK hizmet dökümünü inceleyince 18 yıllık hatayı farkettiğini ve açtığı dava sonucu eksik ödenen ücreti aldığını belirtti.

Cenkci’ye göre emekli aylıklarının hesaplanması sırasında gün, kazanç bilgilerinde hata yapılıyor olabilir. Bu hatalar nedeniyle de maaş eksik hesaplanıyor ve vatandaş daha az maaş ödemesi alabiliyor.