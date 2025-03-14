Maaşınız Yıllardır Eksik Ödeniyor Olabilir! Milyonlarca Emekliye Maaşınızı Kontrol Edin Uyarısı
Maaşınız Yıllardır Eksik Ödeniyor Olabilir! Milyonlarca Emekliye Maaşınızı Kontrol Edin Uyarısı
2007 yılında emekli olan bir vatandaş yaklaşık 18 sene sonra e-Devlet üzerinde SGK hizmet dökümünü inceleyince hesaplama hatasını fark etti. Durumu SGK’ya bildiren vatandaş maaşının yeniden hesaplanmasını talep edince 18 yıllık hata ortaya çıktı. Halktv.com.tr’den Ramazan Süzen’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca emekliye kritik uyarıda bulundu. Cenkci, vatandaşların hizmet dökümünü incelemesi gerektiğini belirterek SGK’nın emekli maaşlarını yanlış hesaplamış olabileceğine dikkat çekti.
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Emekliler dikkat! Maaşınız yanlış hesaplanmış olabilir.
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SGK hizmet dökümünü inceledi, 18 yıllık hatayı fark etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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