Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı

Ülkedeki milyonlarca problemlerinden biri de bu sanırım: Fiyatlar arttıkça kalitenin adeta yerle bir olması. Eminim ki bu içeriği okuyan herkes bir kafeye veya restorana; ya da “Bir şeyler atıştırayım” diyerek girdiği ufak büfede fiyatları görünce kısa çaplı bir şok geçirmiştir. Her gittiğimiz restoranda menüye bakıp gözlerimizi fal taşı gibi açmak adeta ata sporumuz haline geldi. Belki de ülkece en çok duyduğumu ortak kelime “Zam” oluyor. A’dan Z’ye her ürüne her kaleme gelen zamlarla yaşama bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte fiyat algılarımızı da yitirmeye başladık. Bazen uçuk fiyatlı bir ürüne “Normalmiş” derken bazen de nitekim uygun fiyatlı bir ürün gördüğümüz de fiyatının neden düşük ve uygun olduğunu sorguluyoruz.