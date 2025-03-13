Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı
Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı
Ülkenin en önemli sorunlarının başında artan fiyatlara karşılık kalitenin azalması geliyor. Restoranda yemek yemek, bir kafede oturup çay içmek bile artık lüks sayılırken her alanda kalitesizlik baş göstermeye başladı. Yemeğe, içeceğe, giyime ve daha pek çok alanda geçmişin adeta servetini öderken bu ödediğimiz ücretlerin değmeyeceği konusunda eminim hepimiz hemfikiriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından artan bu kalitesizliğe isyan etti.
Öte yandan Prof. Dr. Kara, enflasyonun ahlaksızlığı artırdırdığını da bir grafikle anlattı.
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Fiyatlar uçuşa geçiyor, kalite dibe vuruyor.
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Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, duygulara tercüman olan paylaşımda bulundu 👇
Enflasyonun ahlaksızlığı artırdığını savunan Prof. Dr. Hakan Kara, bu görüşünü bir grafikle anlattı 👇
Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte o yorumlardan bazıları 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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