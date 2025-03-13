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Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı

Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 11:42

Ülkenin en önemli sorunlarının başında artan fiyatlara karşılık kalitenin azalması geliyor. Restoranda yemek yemek, bir kafede oturup çay içmek bile artık lüks sayılırken her alanda kalitesizlik baş göstermeye başladı. Yemeğe, içeceğe, giyime ve daha pek çok alanda geçmişin adeta servetini öderken bu ödediğimiz ücretlerin değmeyeceği konusunda eminim hepimiz hemfikiriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, X hesabından artan bu kalitesizliğe isyan etti. 

Öte yandan Prof. Dr. Kara, enflasyonun ahlaksızlığı artırdırdığını da bir grafikle anlattı.

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Fiyatlar uçuşa geçiyor, kalite dibe vuruyor.

Fiyatlar uçuşa geçiyor, kalite dibe vuruyor.

Ülkedeki milyonlarca problemlerinden biri de bu sanırım: Fiyatlar arttıkça kalitenin adeta yerle bir olması. Eminim ki bu içeriği okuyan herkes bir kafeye veya restorana; ya da “Bir şeyler atıştırayım” diyerek girdiği ufak büfede fiyatları görünce kısa çaplı bir şok geçirmiştir. Her gittiğimiz restoranda menüye bakıp gözlerimizi fal taşı gibi açmak adeta ata sporumuz haline geldi. Belki de ülkece en çok duyduğumu ortak kelime “Zam” oluyor. A’dan Z’ye her ürüne her kaleme gelen zamlarla yaşama bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte fiyat algılarımızı da yitirmeye başladık. Bazen uçuk fiyatlı bir ürüne “Normalmiş” derken bazen de nitekim uygun fiyatlı bir ürün gördüğümüz de fiyatının neden düşük ve uygun olduğunu sorguluyoruz.

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, duygulara tercüman olan paylaşımda bulundu 👇

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, duygulara tercüman olan paylaşımda bulundu 👇
twitter.com

'Nereye baksam kalitenin azaldığını görüyorum. Otelde yaptığım kahvaltı, eczanedeki ilaç, seyahatte ikram edilen sandviç, terzinin askısı, ramazan pidesinin unu vs.. Enflasyon sadece alım gücü ve ahlakı bozmadı, kaliteyi de düşürdü. Bu beladan en kısa sürede kurtulmamız gerekiyor.'

Enflasyonun ahlaksızlığı artırdığını savunan Prof. Dr. Hakan Kara, bu görüşünü bir grafikle anlattı 👇

Enflasyonun ahlaksızlığı artırdığını savunan Prof. Dr. Hakan Kara, bu görüşünü bir grafikle anlattı 👇
twitter.com

'Enflasyonun ahlakı bozmadığı, ahlaksızlığın enflasyona yol açtığı veya başka faktörlerin her ikisini de bozduğu yönünde çok yorum geldi. 2021 sonrası hikaye bence öyle değil.

Grafiğe bir bakın. 2021’den sonra

Ahlaksızlığı bu şekilde patlatan enflasyon değil de nedir?'

Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafik “Dolandırıcılık ve Enflasyon” arasındaki bağı gösteriyordu. Grafiğe göre 2021’den sonra dolandırıcılık enflasyon artışıyla yükselişe geçiyor.

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte o yorumlardan bazıları 👇

Prof. Dr. Kara'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte o yorumlardan bazıları 👇
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'1. Neden kalite düştü? Enflasyon çok yüksek

2. Neden enflasyon yüksek? Kötü yönetim 

3. Neden kötü yönetim var? Liyakatsiz ve çıkarcı kadrolar 

4. Neden liyakatsizlik var? Yandaş kadrolar 

5. Neden yandaş kadrolar iş başında?  Donanımlı, tecrübeli ve dürüst insanlar tasfiye edildiği, adalet yok edildiği için. 

Adalet mülkün de, kaliteli yaşamın da temelidir…'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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