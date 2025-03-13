Ekonomist Hakan Kara'dan Gündem Olan Paylaşım: Enflasyonun Ahlaksızlığı Artırdığını Grafikle Anlattı

'Enflasyonun ahlakı bozmadığı, ahlaksızlığın enflasyona yol açtığı veya başka faktörlerin her ikisini de bozduğu yönünde çok yorum geldi. 2021 sonrası hikaye bence öyle değil.

Grafiğe bir bakın. 2021’den sonra

Ahlaksızlığı bu şekilde patlatan enflasyon değil de nedir?'

Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafik “Dolandırıcılık ve Enflasyon” arasındaki bağı gösteriyordu. Grafiğe göre 2021’den sonra dolandırıcılık enflasyon artışıyla yükselişe geçiyor.