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Ekonomi
Ekonomi Profesöründen “Ne Yapmalılar?” Sorusuna Futbol Maçı Örneğiyle Yanıt

Ekonomi Profesöründen “Ne Yapmalılar?” Sorusuna Futbol Maçı Örneğiyle Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 15:30

Market raflarında her gün değişen fiyat etiketi, her ay ağzımızı açık bırakan faturalar; cebe girmeden havada buhar olan maaşlar, ay sonunu düşünmeden geçmeyen günler... Vatandaş ekonomik kriz karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hükümet tarafından alınan ekonomik kararlar ve uygulamalar krize çare olmazken vatandaş bu krizin nasıl çözüleceğine yanıt arıyor. Bu nedenle ekonomistler sosyal medyada sıklıkla kullanıcıların 'Ne yapılmalı?' sorusuyla karşılaşıyor. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bu soruyu bir kez daha gündeme getirerek futbol maçı örneğiyle durumu özetledi.

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"Survivor" artık sadece bir yarışma programı değil; ekonomik krize karşı mücadele veren vatandaşların hayat gerçeği oldu.

"Survivor" artık sadece bir yarışma programı değil; ekonomik krize karşı mücadele veren vatandaşların hayat gerçeği oldu.

Ekonomik kriz karşısında hepimiz adeta yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir günümüz ertesi günü planlamakla geçiyor. Bir zamanlar para üstü yerine esnaf tarafından verilen sakızın bile fiyatını hesaplar olduk. Ay sonunu nasıl getireceğiz diye düşünmekten kendimizce bir takım kemer sıkma politikası uygularken faturalardan, kiralardan cebimizde hesaplayacak bir kırıntı bile kalmıyor. 7'den 77'ye herkes fahiş fiyatları konuşurken vatandaş bu krizin ne zaman son bulacağını merak ediyor. 

Uygulanan ekonomi politikaları vatandaşın cebine daha fazla gider olarak yansırken ekonomistlerin yorumları, gelecek tahminleri epey dikkat çekmeye başladı. X'te bir ekonomistin paylaşımına tıklarsanız muhakkak sosyal medya kullanıcılarının 'Ne yapılmalı, ne yapmalılar, nasıl ekonomi politikası izlenmeli, öneriniz nedir?' sorusuyla karşılaşırsınız. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, 'Ne yapmalılar?' sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Prof. Dr. Emre Alkin, "Ne yapmalılar?" sorusunu futbol maçı örneğiyle özetledi: "Maç da bitsin lig de, sonra bakarız."

Prof. Dr. Emre Alkin, "Ne yapmalılar?" sorusunu futbol maçı örneğiyle özetledi: "Maç da bitsin lig de, sonra bakarız."
twitter.com

'Ekonomi Hocalarına sorulan 'peki ne yapmalılar ?' sorusu bitime 15 dakika kala 5-0 yenik ve forvetsiz oynayan bir takıma galibiyet taktiği vermek gibi. Zamanda yolculuk yapıp sezon başına geri dönemeyeceğimiz için 'maç da bitsin lig de, sonra bakarız' demekten başka çare yok.'

Alkin'in paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle 👇

Alkin'in paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle 👇
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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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