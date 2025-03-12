Ekonomi Profesöründen “Ne Yapmalılar?” Sorusuna Futbol Maçı Örneğiyle Yanıt
Ekonomi Profesöründen “Ne Yapmalılar?” Sorusuna Futbol Maçı Örneğiyle Yanıt
Market raflarında her gün değişen fiyat etiketi, her ay ağzımızı açık bırakan faturalar; cebe girmeden havada buhar olan maaşlar, ay sonunu düşünmeden geçmeyen günler... Vatandaş ekonomik kriz karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hükümet tarafından alınan ekonomik kararlar ve uygulamalar krize çare olmazken vatandaş bu krizin nasıl çözüleceğine yanıt arıyor. Bu nedenle ekonomistler sosyal medyada sıklıkla kullanıcıların 'Ne yapılmalı?' sorusuyla karşılaşıyor. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bu soruyu bir kez daha gündeme getirerek futbol maçı örneğiyle durumu özetledi.
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"Survivor" artık sadece bir yarışma programı değil; ekonomik krize karşı mücadele veren vatandaşların hayat gerçeği oldu.
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Prof. Dr. Emre Alkin, "Ne yapmalılar?" sorusunu futbol maçı örneğiyle özetledi: "Maç da bitsin lig de, sonra bakarız."
Alkin'in paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı ise şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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