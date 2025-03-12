Ekonomi Profesöründen “Ne Yapmalılar?” Sorusuna Futbol Maçı Örneğiyle Yanıt

Ekonomik kriz karşısında hepimiz adeta yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir günümüz ertesi günü planlamakla geçiyor. Bir zamanlar para üstü yerine esnaf tarafından verilen sakızın bile fiyatını hesaplar olduk. Ay sonunu nasıl getireceğiz diye düşünmekten kendimizce bir takım kemer sıkma politikası uygularken faturalardan, kiralardan cebimizde hesaplayacak bir kırıntı bile kalmıyor. 7'den 77'ye herkes fahiş fiyatları konuşurken vatandaş bu krizin ne zaman son bulacağını merak ediyor.

Uygulanan ekonomi politikaları vatandaşın cebine daha fazla gider olarak yansırken ekonomistlerin yorumları, gelecek tahminleri epey dikkat çekmeye başladı. X'te bir ekonomistin paylaşımına tıklarsanız muhakkak sosyal medya kullanıcılarının 'Ne yapılmalı, ne yapmalılar, nasıl ekonomi politikası izlenmeli, öneriniz nedir?' sorusuyla karşılaşırsınız. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, 'Ne yapmalılar?' sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.