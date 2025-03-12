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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündem Olan Emekli Bayram İkramiyesi Yanıtı:“Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündem Olan Emekli Bayram İkramiyesi Yanıtı:“Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 13:36

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Toplantıdan ayrılan Erdoğan’a emekli bayram ikramiyesi soruldu. Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesine ekleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise verdiği yanıt gündem oldu: “Daha ne olsun? Sen beni dolduruşa getirmek mi istiyorsun?”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarında “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaptı, Suriye’de yaşananlara değindi. Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara tepki gösterenleri eleştiren Erdoğan, 'Yıllarca bizi Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici-gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor” dedi. 

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef alarak 'CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’dan gündem olan emekli bayram ikramiyesi yanıtı.

Erdoğan’dan gündem olan emekli bayram ikramiyesi yanıtı.

Partisinin grup toplantısında ayrılan Erdoğan’a, bir muhabir emekli bayram ikramiyelerini dile getirdi. Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, 2025’te 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağını sordu. Erdoğan ise o soruya gündem olan yanıt verdi: “Kızım, beni dolduruşa mı getirmek istiyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olsun?”

O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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