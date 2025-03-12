Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündem Olan Emekli Bayram İkramiyesi Yanıtı:“Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Toplantıdan ayrılan Erdoğan’a emekli bayram ikramiyesi soruldu. Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesine ekleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise verdiği yanıt gündem oldu: “Daha ne olsun? Sen beni dolduruşa getirmek mi istiyorsun?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan’dan gündem olan emekli bayram ikramiyesi yanıtı.
O anlar kameralara böyle yansıdı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın