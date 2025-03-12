Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gündem Olan Emekli Bayram İkramiyesi Yanıtı:“Beni Dolduruşa mı Getirmek İstiyorsun?"

Partisinin grup toplantısında ayrılan Erdoğan’a, bir muhabir emekli bayram ikramiyelerini dile getirdi. Sözcü TV muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu, 2025’te 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağını sordu. Erdoğan ise o soruya gündem olan yanıt verdi: “Kızım, beni dolduruşa mı getirmek istiyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Daha ne olsun?”