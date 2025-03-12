Otomobil Alacaklar Dikkat: BDDK'dan Elektrikli Araç Kredilerine Yeni Düzenleme
Otomobil Alacaklar Dikkat: BDDK'dan Elektrikli Araç Kredilerine Yeni Düzenleme
Otomobil almak isteyenler dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli taşıt alımına dair kredilerde değişikliğe gitti. Nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BDDK, elektrikli araç kredilerinde yeni düzenlemeyi duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kullanım oranları ise şöyle oldu 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
2 araba devlete 1 araba bankaya 1 araba kendine alıcak yani kredi ile araba alan iyiymiş :)