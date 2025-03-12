Otomobil Alacaklar Dikkat: BDDK'dan Elektrikli Araç Kredilerine Yeni Düzenleme

BDDK, Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satın alınmasına yönelik kredilerde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için vade sınırı 48 ay oldu. 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay olarak belirlenirken 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay oldu. 6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay olarak açıklandı.