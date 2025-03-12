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Otomobil Alacaklar Dikkat: BDDK'dan Elektrikli Araç Kredilerine Yeni Düzenleme

Otomobil Alacaklar Dikkat: BDDK'dan Elektrikli Araç Kredilerine Yeni Düzenleme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 11:18

Otomobil almak isteyenler dikkat! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli taşıt alımına dair kredilerde değişikliğe gitti. Nihai fatura değeri 2,5 milyon lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

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BDDK, elektrikli araç kredilerinde yeni düzenlemeyi duyurdu.

BDDK, elektrikli araç kredilerinde yeni düzenlemeyi duyurdu.

BDDK, Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların satın alınmasına yönelik kredilerde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için vade sınırı 48 ay oldu. 2 milyon lira ile 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt kredilerinde vade sınırı 36 ay olarak belirlenirken 5 milyon ile 6,5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde ise 24 ay oldu. 6,5 milyon lira ile 7,5 milyon liraya kadar olan kredilerde sınır ise 12 ay olarak açıklandı.

Kredi kullanım oranları ise şöyle oldu 👇

Kredi kullanım oranları ise şöyle oldu 👇

  • 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için yüzde 70

  • 2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 50

  • 5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 30

  • 6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için yüzde 20

  • 7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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o. k.

2 araba devlete 1 araba bankaya 1 araba kendine alıcak yani kredi ile araba alan iyiymiş :)