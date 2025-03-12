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Ekonomi
TMSF Duyurdu: Türkiye’nin Mobilya Devi Bellona Satılıyor

TMSF Duyurdu: Türkiye’nin Mobilya Devi Bellona Satılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 09:40

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılında el konulan Bellona’nın satışına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. Türkiye’nin mobilya devi için son teklif tarihi 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

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Bellona, FETÖ bağlantısı nedeniyle 2016 yılından bu yana TMSF kontrolündeydi.

Bellona, FETÖ bağlantısı nedeniyle 2016 yılından bu yana TMSF kontrolündeydi.

1995 yılında Kayseri’de kurulan Bellona, Boydak Holding markasıydı. 2016’da FETÖ bağlantısı nedeniyle şirkete kayyum atanmış, daha sonra TMSF tarafından Bellona’ya el konulmuştu.

Türkiye’nin mobilya devi satılıyor.

Türkiye’nin mobilya devi satılıyor.

TMSF, Bellona’nın satışına karar verdi. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Bellona, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. 

İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 350 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

Veri inceleme ve tesis ziyareti için tarih 15 Mart-2 Mayıs arası olarak belirlendi. Yatırımcıların son teklif tarihi 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı. 

Alınan teklifler 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da açıklacak. Kapalı zarf usulüyle teklif verilecek. Ardından açık artırma başlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ynr

Ne çöktüler ama..

Genesis Yinesis

Yine yeniden yandaşa peşkeş ihalesi

serhatdamacana

sizi 7 milyarda durduran ne oldu ? 2016 da çökmüşsünüz emek var ortada sonuçta.