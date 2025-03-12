TMSF Duyurdu: Türkiye’nin Mobilya Devi Bellona Satılıyor

TMSF, Bellona’nın satışına karar verdi. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Bellona, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. Katılım teminatı 350 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak belirlendi.

Veri inceleme ve tesis ziyareti için tarih 15 Mart-2 Mayıs arası olarak belirlendi. Yatırımcıların son teklif tarihi 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

Alınan teklifler 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da açıklacak. Kapalı zarf usulüyle teklif verilecek. Ardından açık artırma başlayacak.