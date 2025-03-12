TMSF Duyurdu: Türkiye’nin Mobilya Devi Bellona Satılıyor
TMSF Duyurdu: Türkiye’nin Mobilya Devi Bellona Satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 2016 yılında el konulan Bellona’nın satışına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlendi. Türkiye’nin mobilya devi için son teklif tarihi 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı.
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Bellona, FETÖ bağlantısı nedeniyle 2016 yılından bu yana TMSF kontrolündeydi.
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Türkiye’nin mobilya devi satılıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ne çöktüler ama..
Yine yeniden yandaşa peşkeş ihalesi
sizi 7 milyarda durduran ne oldu ? 2016 da çökmüşsünüz emek var ortada sonuçta.