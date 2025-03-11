Tarihi Rekor: Euro 40 TL'yi Geçti

ABD borsasında kayıplar yüzde 4'ü aşarken, dolar endeksi 103 seviyesine yaklaştı. Endeks, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Euro/dolar paritesi 1,0924 ile ederek dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içine de yansıdı. Dolar/TL, bugün 36,58 ile tarihi zirvesinde işlem gördü. Euro/TL ise 40'ı aşarak rekor tazeledi.

Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3'ü aştı.