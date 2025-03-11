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Tarihi Rekor: Euro 40 TL'yi Geçti

Tarihi Rekor: Euro 40 TL'yi Geçti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.03.2025 - 16:54

Euro/TL'de yükselişler tüm hızıyla devam ederken, 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi.

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Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.

Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.

Euro/TL paritesi yükselişini sürdürüyor. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi geçen euro 16:35 itibarıyla 40,001 TL oldu.

Doların güç kaybı hızlanırken, euro yükselişe geçti. ABD ekonomisinin gümrük vergileri nedeniyle yavaşlayabileceği endişeleri borsaları ve doları sarstı.

Doların güç kaybı hızlanırken, euro yükselişe geçti. ABD ekonomisinin gümrük vergileri nedeniyle yavaşlayabileceği endişeleri borsaları ve doları sarstı.

ABD borsasında kayıplar yüzde 4'ü aşarken, dolar endeksi 103 seviyesine yaklaştı. Endeks, Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Euro/dolar paritesi 1,0924 ile ederek dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içine de yansıdı. Dolar/TL, bugün 36,58 ile tarihi zirvesinde işlem gördü. Euro/TL ise 40'ı aşarak rekor tazeledi.

Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 3'ü aştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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