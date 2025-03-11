Tarihi Rekor: Euro 40 TL'yi Geçti
Tarihi Rekor: Euro 40 TL'yi Geçti
Euro/TL'de yükselişler tüm hızıyla devam ederken, 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi.
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Euro yine yükseldi. Tarihinde ilk kez 40 TL'yi aştı.
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Doların güç kaybı hızlanırken, euro yükselişe geçti. ABD ekonomisinin gümrük vergileri nedeniyle yavaşlayabileceği endişeleri borsaları ve doları sarstı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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