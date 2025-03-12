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BİM’den File Kararı: File Market BİM’den Ayrılıyor

BİM’den File Kararı: File Market BİM’den Ayrılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 10:46

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM’den yeni bir hamle geldi. BİM çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de 233 mağazası bulunan File marketler ile ilgili yeni karar alındı. File marketlerin BİM’den ayrılıp ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstereceğine dair karar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

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File market BİM’den ayrılıyor.

File market BİM’den ayrılıyor.

BİM, Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri. Uygun fiyatlarıyla yoğun ilgi gören BİM’in Aralık 2023 itibarıyla Türkiye genelinde 11 bin 30 mağazası bulunuyor. Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplamda 12 bin 482 mağazayla faaliyet gösteriyor. 

2015 yılında BİM çatısı altında kurulan perakende şirket File market ise 233’ü mağazaya sahip. BİM’e bağlı olan File marketler için yeni karar alındı. 

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimine göre File’nin ayrılmasına karar verildi.

KAP’a yapılan bildirime göre File, ayrı şirket haline getirilecek.

KAP’a yapılan bildirime göre File, ayrı şirket haline getirilecek.

Son yıllarda uygun fiyatı ve kendi markalarıyla dikkat çeken File’nin ayrı bir şirket haline getirilmesi amacıyla KAP’a bildirim yapıldı. Bildirime göre yeni şirketin hisseleri BİM’e ait olacak. Şirket 250 bin TL sermaye ile kurulacak. 

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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