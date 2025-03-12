BİM’den File Kararı: File Market BİM’den Ayrılıyor

Son yıllarda uygun fiyatı ve kendi markalarıyla dikkat çeken File’nin ayrı bir şirket haline getirilmesi amacıyla KAP’a bildirim yapıldı. Bildirime göre yeni şirketin hisseleri BİM’e ait olacak. Şirket 250 bin TL sermaye ile kurulacak.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulu, Şirket'imizin gıda perakendeciliği alanında halen ayrı bir organizasyon yapısıyla faaliyet gösteren markası FİLE'nin, ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet gösterebilmesi amacıyla, tek pay sahibinin Şirketimiz olacağı 250.000 TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar vermiştir.”