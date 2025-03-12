BİM’den File Kararı: File Market BİM’den Ayrılıyor
BİM’den File Kararı: File Market BİM’den Ayrılıyor
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM’den yeni bir hamle geldi. BİM çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de 233 mağazası bulunan File marketler ile ilgili yeni karar alındı. File marketlerin BİM’den ayrılıp ayrı bir şirket yapısı ile faaliyet göstereceğine dair karar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.
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File market BİM’den ayrılıyor.
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KAP’a yapılan bildirime göre File, ayrı şirket haline getirilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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