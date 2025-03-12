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Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 12:21

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. Geçen sene 3 bin liralık ikramiye alan emeklilerin 2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 4 bin TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyelerine dair yeni açıklama geldi.  Peki Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

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Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini bekliyor. 

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere bayram ikramiyesi alıyor. Geçen sene 3 bin lira olan bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin liraya yükseltildi. 

Şimdi Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. 

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyeleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 

'Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.'

Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yanıt verdi. Bakan Işıkhan 'Meclis'ten geçtikten sonra ikramiyeler hesaplara yatırılacak' ifadelerini kullandı.

4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

Emekli bayram ikramiyeleri genellikle bayrama 1 hafta kala hesaplara yatıyor. Bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten teklif 10 Mart Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Genel Kurulu'da kabul edildikte sonra Meclis'ten geçecek. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Teklifin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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