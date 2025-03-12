Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini bekliyor.

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere bayram ikramiyesi alıyor. Geçen sene 3 bin lira olan bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin liraya yükseltildi.

Şimdi Ramazan ayı idrak ediliyor. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyeleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

'Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.'

Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yanıt verdi. Bakan Işıkhan 'Meclis'ten geçtikten sonra ikramiyeler hesaplara yatırılacak' ifadelerini kullandı.