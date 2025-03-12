Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?
Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. Geçen sene 3 bin liralık ikramiye alan emeklilerin 2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 4 bin TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyelerine dair yeni açıklama geldi. Peki Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? 4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Bin TL'lik İkramiyenin Ödeneceği Tarih Belli Oldu mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın