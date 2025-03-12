Motosiklet Sürücülerine Ağır Cezalar Geliyor: 2 Bin Liralık Ceza 47 Bin Liraya Çıkacak

Mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası yeni düzenlemeyle dur ihtarına uymayarak kaçma olarak 47 bin TL'ye çıkarılacak.

18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı rakamla devam edecek. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.

Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek.