Motosiklet Sürücülerine Ağır Cezalar Geliyor: 2 Bin Liralık Ceza 47 Bin Liraya Çıkacak
Motosiklet Sürücülerine Ağır Cezalar Geliyor: 2 Bin Liralık Ceza 47 Bin Liraya Çıkacak
Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla eylem planı hazırlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Motobike Fuarı'nda yeni cezaları duyurdu. Düzenlemeyle kurallara uymayan motosiklet sürücülerini ağır cezalar bekliyor. Hazırlanan taslak planı Meclis’te onaylanmasının ardından yürürlüğe girerek uygulamaya konulacak.
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Motosiklet sürücüleri dikkat: Ağır cezalar geliyor.
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Taslak planında yer alan cezalardan bir kısmı şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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