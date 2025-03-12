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Motosiklet Sürücülerine Ağır Cezalar Geliyor: 2 Bin Liralık Ceza 47 Bin Liraya Çıkacak

Motosiklet Sürücülerine Ağır Cezalar Geliyor: 2 Bin Liralık Ceza 47 Bin Liraya Çıkacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 16:18

Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla eylem planı hazırlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Motobike Fuarı'nda yeni cezaları duyurdu. Düzenlemeyle kurallara uymayan motosiklet sürücülerini ağır cezalar bekliyor. Hazırlanan taslak planı Meclis’te onaylanmasının ardından yürürlüğe girerek uygulamaya konulacak.

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Motosiklet sürücüleri dikkat: Ağır cezalar geliyor.

Motosiklet sürücüleri dikkat: Ağır cezalar geliyor.

Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla yeni eylem planı hazırlandı. Hazırlanan düzenlemeyle kurallara uymayan motosiklet sürücülerini ağır cezalar bekliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, taslak planını ‘İstanbul Motobike Fuarı’nda açıkladı.

Taslak planında yer alan cezalardan bir kısmı şöyle 👇

Taslak planında yer alan cezalardan bir kısmı şöyle 👇

  • Mevcut halde 2 bin 167 lira olan dur ihtarına uymama cezası yeni düzenlemeyle dur ihtarına uymayarak kaçma olarak 47 bin TL'ye çıkarılacak.

  • 18 bin 677 lira olan sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanımının cezası aynı rakamla devam edecek. Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişinin araç kullanması halinde cezası 186 bin lira ceza kesilecek.

  • Akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek.

  • Kask takmama cezası 993 liradan 1500 liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde bu ceza 3 bin lira, üçüncü ve daha fazlasında ise 9 bin liraya çıkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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