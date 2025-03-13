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Ekonomi
Türkiye'nin En Büyük Spor Salonu Zinciri MACFit Satıldı

Türkiye'nin En Büyük Spor Salonu Zinciri MACFit Satıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2025 - 08:58 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 09:22

Türkiye’de 121 spor salonu ve 350 bin aktif üyeye sahip en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, satıldı. MACFit markasıyla faaliyet gösteren Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.'nin Polonyalı Benefit Systems şirketine satışının 420 milyon dolar karşılığında olduğu ifade edildi. 

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Türkiye’de en çok şubeye sahip spor salonu zinciri MACFit 420 milyon dolara Polonyalı şirkete satıldı.

Türkiye’de en çok şubeye sahip spor salonu zinciri MACFit 420 milyon dolara Polonyalı şirkete satıldı.

MACFit’in ülke genelinde 121 salonu mevcut. 1.4 milyon dijital üyeye sahip MACFit’in 305 bin aktif üyesi bulunuyor. MACFit’in sahibi Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalı Benefit Systems şirketine satılacak. Satışın 420 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği bildirildi.

Yıllık 112 milyon dolar ciro elde etti.

Yıllık 112 milyon dolar ciro elde etti.

MACFit’in satışının tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Şirket 2024 yılında 112 milyon dolar ciro elde etti. 50 milyon dolar faiz, vergi ve kâr elde eden şirket ile ilgili satıldığı Polonyalı Benefit Systems, açıklama yaptı. Şirket MACFit’in bu sene içerisinde 26 yeni spor salonuna kavuşacağını belirtti. 2026’da ise 22 yeni şubenin açılması planlanıyor.

MACFit’in sahibi kim?

MACFit’in sahibi kim?

MACFit, 2007 yılında kuruldu. 2010 yılında ise Esas Holding ve Actera Group tarafından yatırım yapılarak büyüme süreci başladı. Esas Holding bünyesinde Pegasus, Air Berlin, Ayakkabı Dünyası, Mars Sinema gibi bilindik markaların yanı sıra sağlık, gıda alanında faaliyet gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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