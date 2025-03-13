Türkiye'nin En Büyük Spor Salonu Zinciri MACFit Satıldı
Türkiye'nin En Büyük Spor Salonu Zinciri MACFit Satıldı
Türkiye’de 121 spor salonu ve 350 bin aktif üyeye sahip en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, satıldı. MACFit markasıyla faaliyet gösteren Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.'nin Polonyalı Benefit Systems şirketine satışının 420 milyon dolar karşılığında olduğu ifade edildi.
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Türkiye’de en çok şubeye sahip spor salonu zinciri MACFit 420 milyon dolara Polonyalı şirkete satıldı.
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Yıllık 112 milyon dolar ciro elde etti.
MACFit’in sahibi kim?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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