Türkiye'nin En Büyük Spor Salonu Zinciri MACFit Satıldı

MACFit’in satışının tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Şirket 2024 yılında 112 milyon dolar ciro elde etti. 50 milyon dolar faiz, vergi ve kâr elde eden şirket ile ilgili satıldığı Polonyalı Benefit Systems, açıklama yaptı. Şirket MACFit’in bu sene içerisinde 26 yeni spor salonuna kavuşacağını belirtti. 2026’da ise 22 yeni şubenin açılması planlanıyor.