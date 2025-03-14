Mahfi Eğilmez’in 100 Bin Lira Maaş Sözlerine Sosyal Medya Kullanıcılarından İtiraz Geldi

CNBC-e yayınında konuşan Mahfi Eğilmez, sanayide yaşanan zorluklara dair çok konuşulacak bir örnek verdi. Eğilmez'in iddiasına göre sanayiciler eleman bulamamaktan şikayetçi. Hatta 100 bin TL çalışacak bir kaynakçı bile bulunamıyor.