Mahfi Eğilmez’in 100 Bin Lira Maaş Sözlerine Sosyal Medya Kullanıcılarından İtiraz Geldi
Mahfi Eğilmez’in 100 Bin Lira Maaş Sözlerine Sosyal Medya Kullanıcılarından İtiraz Geldi
Ekonomist Mahfi Eğilmez CNBC-e’de katıldığı yayında gündem olan ifadelere imza attı. Sanayi sektöründe yaşananlara dikkat çeken Eğilmez, bir sanayicinin 100 bin lira maaşla çalıştıracak kaynakçı aradığını ancak bulamadığını ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcılarından bu sözlere itiraz geldi.
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, sanayi sektöründe yaşananlara dikkat çekti ve çok konuşulacak bir örnek verdi.
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"100 bin TL ücret çalışacak kaynakçı bulamıyorum." Mahfi Eğilmez'in sözleri şöyle 👇
Eğilmez'in bu sözlerine sosyal medyada itirazlar da geldi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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