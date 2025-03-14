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Mahfi Eğilmez’in 100 Bin Lira Maaş Sözlerine Sosyal Medya Kullanıcılarından İtiraz Geldi

Mahfi Eğilmez’in 100 Bin Lira Maaş Sözlerine Sosyal Medya Kullanıcılarından İtiraz Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 00:04

Ekonomist Mahfi Eğilmez CNBC-e’de katıldığı yayında gündem olan ifadelere imza attı. Sanayi sektöründe yaşananlara dikkat çeken Eğilmez, bir sanayicinin 100 bin lira maaşla çalıştıracak kaynakçı aradığını ancak bulamadığını ileri sürdü. Sosyal medya kullanıcılarından bu sözlere itiraz geldi. 

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, sanayi sektöründe yaşananlara dikkat çekti ve çok konuşulacak bir örnek verdi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sanayi sektöründe yaşananlara dikkat çekti ve çok konuşulacak bir örnek verdi.

CNBC-e yayınında konuşan Mahfi Eğilmez, sanayide yaşanan zorluklara dair çok konuşulacak bir örnek verdi. Eğilmez'in iddiasına göre sanayiciler eleman bulamamaktan şikayetçi. Hatta 100 bin TL çalışacak bir kaynakçı bile bulunamıyor.

"100 bin TL ücret çalışacak kaynakçı bulamıyorum." Mahfi Eğilmez'in sözleri şöyle 👇

Eğilmez'in bu sözlerine sosyal medyada itirazlar da geldi 👇

Eğilmez'in bu sözlerine sosyal medyada itirazlar da geldi 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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