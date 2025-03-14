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İslam Memiş Altının Rekor Kırmasının Ardından Yatırımcılara “Acele Etmeyin” Uyarısı Yaptı

İslam Memiş Altının Rekor Kırmasının Ardından Yatırımcılara “Acele Etmeyin” Uyarısı Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 22:51 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 22:54

Altın 14 Mart Cuma günü rekor kırdı. Ons Altın 3 bin doları aşarak rekorunu tazeledi. Gram altın ise 3 bin 543 TL’yi gördü. Altında kırılan rekorun ardından finans analisti İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. TGRT Haber TV'ye konuşan Memiş, altın alacakların acele etmemesi gerektiğini belirtti.

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Ons altın 2025’in ilk üç ayında 13 kez rekor tazeledi. Bugün ons altın 3 bin doları aştı.

Ons altın 2025’in ilk üç ayında 13 kez rekor tazeledi. Bugün ons altın 3 bin doları aştı.

Güvenilir liman altında bugün (14 Mart Cuma) yeni rekor geldi. Rekorlara doymayan ons altın 3 bin 4 doları gördü. 2025’in ilk üç ayında 13 kez rekor kıran altın 2025’e 2 bin 620 dolardan başlamıştı. Ocak ayından bu yana 380 dolar değer kazanan ons altının rekoru gram altını da vurdu. 13 Mart Perşembe gününü 3 bin 511 TL’den kapatan gram altın 14 Mart Cuma 3 bin 543 liraya ulaştı.

İslam Memiş altının rekor kırmasının ardından yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş altının rekor kırmasının ardından yatırımcıları uyardı.

Finans analisti İslam Memiş TGRT Haber TV'ye konuştu. İslam Memiş, altındaki rekoru değerlendirdi. Altın fiyatlarındaki yükselişi ‘agresif’ olarak nitelendiren Memiş, son iki ayda güvenli limanda beklenmedik artış olduğu belirtti. Altın almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, ons altında 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmaların mümkün olduğunu kaydetti. Yılın başından bu yana gram altının 500 TL’den fazla getiri sağladığını söyleyen Memiş, ons altında düşüş yaşandığı takdirde gram altına yansıyacağını da ifade etti.

“Yatırımcılar acele etmesin.”

“Yatırımcılar acele etmesin.”

Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, “Altın almak için fırsat kollayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir alım fırsatının oluşması muhtemel” diye konuştu.

Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Piyasaları dikkatle takip eden altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar yakalayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, şu an için acele etmeye gerek yok. Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır.'

İslam Memiş'in uyarılarını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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