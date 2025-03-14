İslam Memiş Altının Rekor Kırmasının Ardından Yatırımcılara “Acele Etmeyin” Uyarısı Yaptı
İslam Memiş Altının Rekor Kırmasının Ardından Yatırımcılara “Acele Etmeyin” Uyarısı Yaptı
Altın 14 Mart Cuma günü rekor kırdı. Ons Altın 3 bin doları aşarak rekorunu tazeledi. Gram altın ise 3 bin 543 TL’yi gördü. Altında kırılan rekorun ardından finans analisti İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına uyarı geldi. TGRT Haber TV'ye konuşan Memiş, altın alacakların acele etmemesi gerektiğini belirtti.
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Ons altın 2025’in ilk üç ayında 13 kez rekor tazeledi. Bugün ons altın 3 bin doları aştı.
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İslam Memiş altının rekor kırmasının ardından yatırımcıları uyardı.
“Yatırımcılar acele etmesin.”
İslam Memiş'in uyarılarını buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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