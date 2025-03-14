İslam Memiş Altının Rekor Kırmasının Ardından Yatırımcılara “Acele Etmeyin” Uyarısı Yaptı

Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, “Altın almak için fırsat kollayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir alım fırsatının oluşması muhtemel” diye konuştu.

Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Piyasaları dikkatle takip eden altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar yakalayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, şu an için acele etmeye gerek yok. Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır.'