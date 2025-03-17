Koç Holding Türkiye'den Ayrılıyor mu? Ali Koç İddialara Son Noktayı Koydu

Koç Holding Ford Otosan’ın Romanya’ya yaptığı yatırımlar “Koç Holdind Türkiye’den ayrılıyor” iddialarını doğurmuştu. Romanya’da yapılan yatırıma değinen Koç, “Türkiye’de sağladığımız ekonomik başarıyı Romanya’da da hayata geçirmek için sınır ötesi bir operasyon yaptık. 10 tedarikçimiz de bizim geleceğimize inanarak Craiova’da yatırım yaptı. Bu, çok büyük bir olaydır. Craiova’daki tesisleri geçmişte Daewoo ve Citroen yönetmişti. Sonra Ford Motor Company (FMC) yüzde 100’ünü almıştı. FMC, bir dönem Craiova’daki tesisleri kendisi yönetti. Bir müddet sonra FMC ile ortak olduğumuz Ford Otosan tamamını devraldı” diye konuştu.

Ford Otosan’ın tesisleri alım sonrası 500 milyon euroluk yatırım yapıldı.