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Koç Holding Türkiye'den Ayrılıyor mu? Ali Koç İddialara Son Noktayı Koydu

Koç Holding Türkiye'den Ayrılıyor mu? Ali Koç İddialara Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 12:08

Türkiye'de birçok köklü marka, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle darboğazda. Ülkenin firmaları, artan maliyetler nedeniyle çareyi yurtdışına taşınmakta buluyor. Bu şirketlerden birisinin de Koç Holding olduğu iddia edildi. Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarına Ali Koç'tan yanıt geldi. Ekonomi Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Koç, 'Koç Türkiye'den çıkıyor, Ford Türkiye'den çıkıyor gibi haksız haberler, yorumlar yapıldı. Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğunluğu Türkiye'de, ülkemizde' sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

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"Koç Holding Türkiye'den ayrılıyor mu?" iddialarına Ali Koç'tan yalanlama geldi.

"Koç Holding Türkiye'den ayrılıyor mu?" iddialarına Ali Koç'tan yalanlama geldi.

Vahap Munyar'a konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, şirketin Türkiye'den ayrılacağı haberlerini 'Asılsız' olarak yorumladı. 

İddiaları kesin bir dille reddeden Ali Koç, 'Koç Türkiye’den çıkıyor, Ford Türkiye’den çıkıyor gibi haksız haberler, yorumlar yapıldı. Bizi tanıyanlar yaptığımız en büyük yatırımları en sıkıntılı günlerde hayata geçirdiğimizi gayet iyi bilir' dedi. 

'Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğunluğu Türkiye’de, ülkemizde' diyen Koç, şunları söyledi: 'Son 6 yılda sadece otomotivde 10 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun yüzde 95’ini, yani 9.5 milyar dolarını Türkiye’deki işlerimize yatırdık.'

Romanya'ya yapılan yatırımlar Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarını doğurdu.

Romanya'ya yapılan yatırımlar Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarını doğurdu.

Koç Holding Ford Otosan’ın Romanya’ya yaptığı yatırımlar “Koç Holdind Türkiye’den ayrılıyor” iddialarını doğurmuştu. Romanya’da yapılan yatırıma değinen Koç, “Türkiye’de sağladığımız ekonomik başarıyı Romanya’da da hayata geçirmek için sınır ötesi bir operasyon yaptık. 10 tedarikçimiz de bizim geleceğimize inanarak Craiova’da yatırım yaptı. Bu, çok büyük bir olaydır. Craiova’daki tesisleri geçmişte Daewoo ve Citroen yönetmişti. Sonra Ford Motor Company (FMC) yüzde 100’ünü almıştı. FMC, bir dönem Craiova’daki tesisleri kendisi yönetti. Bir müddet sonra FMC ile ortak olduğumuz Ford Otosan tamamını devraldı” diye konuştu. 

Ford Otosan’ın tesisleri alım sonrası 500 milyon euroluk yatırım yapıldı.

Kocaeli, Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli, Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yapıyor.

Ali Koç, yapılan yatırımların önemine değinerek Kocaeli'den örnek verdi. Kentte Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Koç, 2021-2026 dönemi için taahhüt edilen 2 milyar Euro’luk yatırımın yüzde 95'inin tamamlandığını açıkladı. Koç, Kocaeli’deki üretim kapasitesinin 612 bine ulaştığını dile getirerek, 2021 yılında 6,2 milyar dolar olan ihracatın 2024’te 9,4 milyar dolara çıktığını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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