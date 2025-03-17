Koç Holding Türkiye'den Ayrılıyor mu? Ali Koç İddialara Son Noktayı Koydu
Koç Holding Türkiye'den Ayrılıyor mu? Ali Koç İddialara Son Noktayı Koydu
Türkiye'de birçok köklü marka, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle darboğazda. Ülkenin firmaları, artan maliyetler nedeniyle çareyi yurtdışına taşınmakta buluyor. Bu şirketlerden birisinin de Koç Holding olduğu iddia edildi. Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarına Ali Koç'tan yanıt geldi. Ekonomi Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Koç, 'Koç Türkiye'den çıkıyor, Ford Türkiye'den çıkıyor gibi haksız haberler, yorumlar yapıldı. Bizim işlerimizin anası, danası, yatırımlarımızın çoğunluğu Türkiye'de, ülkemizde' sözleriyle iddialara son noktayı koydu.
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"Koç Holding Türkiye'den ayrılıyor mu?" iddialarına Ali Koç'tan yalanlama geldi.
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Romanya'ya yapılan yatırımlar Koç Holding'in Türkiye'den ayrılacağı iddialarını doğurdu.
Kocaeli, Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımına ev sahipliği yapıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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