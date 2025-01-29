Caroline Koç'un Evindeki Favori Eşyası Tuzluğun Fiyatı Dudak Uçuklattı

'Bu kanatlar kızım tarafından bana hediye edildi, bu da Foundrae'yi benim için özel kılıyor. Anlamlı parçaları seviyorum ve bu melek kanatları hem koruyucu hem de canlandırıcı hissettiriyor. Nereye giderseniz gidin biraz zarafet ve güç taşımanız için küçük ve güzel bir hatırlatıcı.'