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Caroline Koç'un Evindeki Favori Eşyası Tuzluğun Fiyatı Dudak Uçuklattı

Caroline Koç'un Evindeki Favori Eşyası Tuzluğun Fiyatı Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 11:37

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Air Mail Weekly isimli ABD merkezli bir internet sitesine favori parçalarını anlattı. Haremlique ve Selamlique İstanbul markalarının kurucusu Caroline Koç’un favori 495 dolarlık (17 bin 708 TL) gül yağı ile 89 dolarlık (3 bin TL) liralık tuzluğu dikkat çekti. Caroline Koç’un 10 favori parçasının toplam fiyatı 456 bin lirayı aşıyor.

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Selamlique ve Haremlique İstanbul markalarının kurucusu Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, ABD merkezli bir internet sitesine favori parçalarını anlattı.

Selamlique ve Haremlique İstanbul markalarının kurucusu Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, ABD merkezli bir internet sitesine favori parçalarını anlattı.

Caroline Koç’un favori parçalarından en dikkat çekeni ise ‘tuzluk’ oldu. İtalyan marka Buca Vita tuzluğun fiyatı tam 89 dolar (3 bin TL).

Caroline Koç’un favori parçalarından en dikkat çekeni ise ‘tuzluk’ oldu. İtalyan marka Buca Vita tuzluğun fiyatı tam 89 dolar (3 bin TL).

Tuzluğunu 'Tuza karşı pişmanlık duymayan bir sevgim var' sözleriyle tanıtan Koç, 'Tasarımı hem işlevsel hem çekici, mutfağım için hoş bir ek' ifadelerine yer verdi.

Caroline Koç’un dikkat çeken bir diğer favorisi ise gül yağı. 495 dolarlık fiyata (17 bin 708 TL) sahip olan gül yağı Hildegaard markasına ait. Ürününün yüksek fiyatının nedeni ise markanın internet sitesinde şu ifadelerle yer alıyor:

Caroline Koç’un dikkat çeken bir diğer favorisi ise gül yağı. 495 dolarlık fiyata (17 bin 708 TL) sahip olan gül yağı Hildegaard markasına ait. Ürününün yüksek fiyatının nedeni ise markanın internet sitesinde şu ifadelerle yer alıyor:

“Açıldığı sabah elle toplanan üç yüz adet nadide yüksek rakımlı Türk Damask gülünden üretilen Hildegaard Rose Haute Botanical Yüz Yağı, yoğun ve kalıcı topraksı bir karaktere sahip yeşil ve baharatlı bir etkiye sahiptir.”

Nane Çayı / 12 dolar

Nane Çayı / 12 dolar

'Mükemmel bir fincan nane çayının sadeliğinde çok lüks bir şey var. Bu karışım taze, temiz ve rahatlatıcı; hayatın biraz sıfırlanmaya ihtiyacı olduğu anlar için mutfağımda saklıyorum.'

Babet / 537 dolar

Babet / 537 dolar

'Bu Mary Jane'ler hem eğlenceli hem de rafine - günlük şıklık için mükemmel bir kombinasyon. Bunları bir galeri açılışına veya şehirde bir öğleden sonraya giyerdim, şık oldukları kadar rahat da olacaklarını bilerek.'

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Sürahi / 160 dolar

Sürahi / 160 dolar

'Bu sürahi hem işlevsel hem de heykelsi, ki bu tam olarak tasarımda sevdiğim şey. Sıradan bir akşam yemeğini bile özenle seçilmiş hissettiren bir parça. Dürüst olalım, şarap güzelce servis edildiğinde daha lezzetli oluyor.'

Elbise / 2 bin 200 dolar

Elbise / 2 bin 200 dolar

'Bu elbise çok sade ve zarif. Temiz çizgileri ve minimalist tasarımı onu her durum için çok yönlü bir parça yapıyor. Bunu iddialı aksesuarlarla eşleştirebilir veya sade tutabilirim.'

Elmas madalyon / 3 bin 650 dolar

Elmas madalyon / 3 bin 650 dolar

'Bu kanatlar kızım tarafından bana hediye edildi, bu da Foundrae'yi benim için özel kılıyor. Anlamlı parçaları seviyorum ve bu melek kanatları hem koruyucu hem de canlandırıcı hissettiriyor. Nereye giderseniz gidin biraz zarafet ve güç taşımanız için küçük ve güzel bir hatırlatıcı.'

Çizme / Bin 520 dolar

Çizme / Bin 520 dolar

'Bu botlar saf bir şekilde sade ve havalı. Tasarım, zamansız olmasına rağmen tam da doğru miktarda keskinlik katıyor. Biraz mimari ilgi katmak için bunları özel dikim pantolonlarla veya uçuşan bir elbiseyle eşleştirirdim.'

Çanta / 4 bin 100 dolar

Çanta / 4 bin 100 dolar

'Jackie 1961'i seviyorum. Zamansız zarafetin, vintage cazibesi ve modern sofistikelikle harmanlandığı bir örnek. Onu taşımak, moda tarihinin bir parçasını tutmak gibi hissettiriyor ve her topluluğa klasik bir cazibe dokunuşu katıyor.'

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Çikolata / 13 dolar

Çikolata / 13 dolar

'Annem gibi, akşam yemeğinden sonra tatlı bir şeyler yeme eğilimim var. Küçükken akşam yemeğinden sonra hep birlikte çikolatalı bir şeyler yerdik ve bu alışkanlık bende de devam ediyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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