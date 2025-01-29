Caroline Koç'un Evindeki Favori Eşyası Tuzluğun Fiyatı Dudak Uçuklattı
Caroline Koç'un Evindeki Favori Eşyası Tuzluğun Fiyatı Dudak Uçuklattı
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Air Mail Weekly isimli ABD merkezli bir internet sitesine favori parçalarını anlattı. Haremlique ve Selamlique İstanbul markalarının kurucusu Caroline Koç’un favori 495 dolarlık (17 bin 708 TL) gül yağı ile 89 dolarlık (3 bin TL) liralık tuzluğu dikkat çekti. Caroline Koç’un 10 favori parçasının toplam fiyatı 456 bin lirayı aşıyor.
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Selamlique ve Haremlique İstanbul markalarının kurucusu Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, ABD merkezli bir internet sitesine favori parçalarını anlattı.
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Caroline Koç’un favori parçalarından en dikkat çekeni ise ‘tuzluk’ oldu. İtalyan marka Buca Vita tuzluğun fiyatı tam 89 dolar (3 bin TL).
Caroline Koç’un dikkat çeken bir diğer favorisi ise gül yağı. 495 dolarlık fiyata (17 bin 708 TL) sahip olan gül yağı Hildegaard markasına ait. Ürününün yüksek fiyatının nedeni ise markanın internet sitesinde şu ifadelerle yer alıyor:
Nane Çayı / 12 dolar
Babet / 537 dolar
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Sürahi / 160 dolar
Elbise / 2 bin 200 dolar
Elmas madalyon / 3 bin 650 dolar
Çizme / Bin 520 dolar
Çanta / 4 bin 100 dolar
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Çikolata / 13 dolar
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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