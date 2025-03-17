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Sigaraya Bir Zam Daha: TT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi

Sigaraya Bir Zam Daha: TT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi

Zam sigara
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.03.2025 - 08:31

Sigarada maktu vergi tutarının 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltilmesinin ardından bir sigara grubuna daha zam haberi geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaradaki fiyat artışını 'Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi' sözleriyle duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete’de 14 Mart'ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, sigara fiyatlarında zam haberleri gelmeye başlamıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu. Dündar, 'Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi' ifadelerini kullandı.

Değişikliklerle birlikte, grubun en pahalı sigarasının fiyatı 85 lirayı buldu. En ucuz sigara ise 68 lira olarak belirlendi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.

Değişikliklerle birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 80 liraya, en pahalı sigarası ise 110 liraya yükseldi. 

Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarası 91 lira olurken en ucuz sigarası 75 lira olmuştu. JTİ grubunun en pahalı sigarası ise 91 liraya yükselirken, en ucuzu 75 liraya raflarda yerini almaya başladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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