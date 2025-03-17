Sigaraya Bir Zam Daha: TT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi
Sigaraya Bir Zam Daha: TT Grubu Sigaralarına da Zam Geldi
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigaralarda özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Ancak maktu vergi tutarı 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi.
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Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam gelmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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