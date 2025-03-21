Nevruz Ne Zaman? Nevruz Bayramı Gelenekleri Nelerdir ve Nasıl Kutlanır?

Mart son 10 gününde Nevruz Bayramı kutlamaları binlerce yıldır olduğu gibi yine merak konusu oldu. Vatandaşlar hızla 'Nevruz ne zaman?' sorusunu araştırmaya başladılar. Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz, dünyada farklı kültürlerde farklı şekillerde kutlanıyor. Bu sene de Nevruz'u kutlamak için farklı bölgelerde hazırlıklar yapılıyor. Nevruz'un tarihi ise Miladi Takvim'e göre belirleniyor.

Peki bu sene Nevruz ne zaman? 2025 Nevruz ne zaman, nasıl kutlanacak? Nevruz ne demek, ne anlama gelir?

İşte Nevruz ile ilgili detaylar...