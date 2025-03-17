İki Erkek Müşterinin Rezervasyonu İptal Edilmişti: Antalya’da Lüks Otele “Damsız Girilmez” Cezası

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

M.E.L.’nin avukatı Senar Furkan Başak, otelin müşterisinin maddi kaybı için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Otelin eğlence mekanı anlayışıyla yaklaştığını söyleyen Avukat Başak, 'Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı' diye konuştu