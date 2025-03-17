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İki Erkek Müşterinin Rezervasyonu İptal Edilmişti: Antalya’da Lüks Otele “Damsız Girilmez” Cezası

İki Erkek Müşterinin Rezervasyonu İptal Edilmişti: Antalya’da Lüks Otele “Damsız Girilmez” Cezası

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 16:49

Antalya’da iki erkek müşterisinin rezervasyonu “oteldeki erkek sayısı fazla” diyerek iptal eden otele ceza geldi. Rezervasyonu iptal edilen müşterinin başvurduğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle otele 141 bin 934 lira para cezası kesti.

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Adana’da yaşayan iki kuzen Antalya’da bir otelde tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı.

Adana’da yaşayan iki kuzen Antalya’da bir otelde tatil yapmak için rezervasyon yaptırdı.

Rezervasyon sonrasında Alanya’da bulunan otel tarafından aranan kuzenlerden M.E.L.'ye, otelde çok fazla erkek müşteri olduğu için rezervasyonlarının iptal edildiği söylendi.

Rezervasyon sonrası iş yerinden izin ve uçak biletlerini alıp Alanya'ya gitmeye hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle TİHEK'e başvurdu.

Kurumdan otele ayrımcılık cezası verildi.

Kurumdan otele ayrımcılık cezası verildi.

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek, işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

M.E.L.’nin avukatı Senar Furkan Başak, otelin müşterisinin maddi kaybı için hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

Otelin eğlence mekanı anlayışıyla yaklaştığını söyleyen Avukat Başak, 'Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen 'Damsız girilmez' anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya'da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı' diye konuştu

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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