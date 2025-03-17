Ramazan Kurtoğlu Özür Diledi: Televizyonda Hamas’ın Öldürülen Eski Lideri İçin "Yahudi Kökenli" Demişti

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Haber Global’de katıldığı Müzakere programında Yahya Sinvar için “Yahudi kökenli” ifadelerini kullandı.

“Başka bir kanalda da söylemiştim. İtiraz edilmişti ancak sonradan 'Sen haklıymışsın' dendi. Ben onların 7 Ekim hadisesini tezgahlayanın ve İsmail Haniye'nin ölümüne sebep olanın Yahya Sinvar olduğunu söylemiştim. Yahya Sinvar, Yahudi kökenlidir.”