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Ramazan Kurtoğlu Özür Diledi: Televizyonda Hamas’ın Öldürülen Eski Lideri İçin "Yahudi Kökenli" Demişti

Ramazan Kurtoğlu Özür Diledi: Televizyonda Hamas’ın Öldürülen Eski Lideri İçin "Yahudi Kökenli" Demişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 19:10

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2024’te başlayan savaş sonrasında Hamas’ın lideri olan İsmail Haniye İran’da öldürülmüş ve yerine Yahya Sinvar’ın geçtiği açıklanmıştı. Yahya Sinvar da Gazze’de İsrail askerleriyle çatışmada hayatını kaybetmişti. 

Haber Global’de yayınlanan programa katılan akademisyen Ramazan Kurtoğlu, Sinvar için “Yahudi kökenliydi” açıklamasında bulunması tepki çekti. Kurtoğlu sonrasında yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Hamas, 7 Ekim 2024 İsrail ile başlayan savaşta 2 liderini kaybetti.

Hamas, 7 Ekim 2024 İsrail ile başlayan savaşta 2 liderini kaybetti.

İsmail Haniye’nin İran ziyareti sonrasında kaldığı bina İsrail tarafından bombalanmış ve Haniye’nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hamas’tan yapılan açıklamada Haniye sonrasında liderliğe Yahya Sinvar’ın getirildiği duyurulmuştu. 

Sinvar ise Gazze’de İsrail askerleriyle girdiği çatışma sonrasında hayatını kaybetmişti.

Haber Global’deki sözler tepki çekti.

Haber Global’deki sözler tepki çekti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Haber Global’de katıldığı Müzakere programında Yahya Sinvar için “Yahudi kökenli” ifadelerini kullandı.

Başka bir kanalda da söylemiştim. İtiraz edilmişti ancak sonradan 'Sen haklıymışsın' dendi. Ben onların 7 Ekim hadisesini tezgahlayanın ve İsmail Haniye'nin ölümüne sebep olanın Yahya Sinvar olduğunu söylemiştim. Yahya Sinvar, Yahudi kökenlidir.”

O anlar 👇

Ramazan Kurtoğlu tepkiler üzerine “yanlış anlaşıldım” açıklamasında bulundu.

Ramazan Kurtoğlu tepkiler üzerine “yanlış anlaşıldım” açıklamasında bulundu.
twitter.com

'Haber Global TV'de ülkemizin etrafında olan olayları ve İsmail Haniye’nin katledilmesini tarihi perspektiften yorumlarken Yahya Sinvar ile alakalı yorumum yanlış anlaşılmıştır. Meselemiz kimseyi üzmek değil, Müslüman Türk Milletinin zarar görmemesidir. Saygılarımla.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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