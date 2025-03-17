Ramazan Kurtoğlu Özür Diledi: Televizyonda Hamas’ın Öldürülen Eski Lideri İçin "Yahudi Kökenli" Demişti
Ramazan Kurtoğlu Özür Diledi: Televizyonda Hamas’ın Öldürülen Eski Lideri İçin "Yahudi Kökenli" Demişti
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2024’te başlayan savaş sonrasında Hamas’ın lideri olan İsmail Haniye İran’da öldürülmüş ve yerine Yahya Sinvar’ın geçtiği açıklanmıştı. Yahya Sinvar da Gazze’de İsrail askerleriyle çatışmada hayatını kaybetmişti.
Haber Global’de yayınlanan programa katılan akademisyen Ramazan Kurtoğlu, Sinvar için “Yahudi kökenliydi” açıklamasında bulunması tepki çekti. Kurtoğlu sonrasında yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını söyledi.
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Hamas, 7 Ekim 2024 İsrail ile başlayan savaşta 2 liderini kaybetti.
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Haber Global’deki sözler tepki çekti.
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Ramazan Kurtoğlu tepkiler üzerine “yanlış anlaşıldım” açıklamasında bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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