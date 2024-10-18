Yahya Sinvar'ın Planlı Bir Operasyon Sonucu Değil Tesadüfen Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Yahya Sinvar'ın Planlı Bir Operasyon Sonucu Değil Tesadüfen Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
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İsrail tarafından 7 Ekim baskınının mimarı olarak nitelendirilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü haberi dün tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulmak için İsrail ordusunun istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları gibi her türlü yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Ancak, Hamas liderinin planlı bir suikastla değil, tesadüfen öldürüldüğü belirlendi.
Gazze'nin en güneyindeki Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Çatışma sırasında bir eve giren Hamas liderinin yeri, insansız hava aracıyla tespit edildi.
Ev, tank ateşiyle vurulduktan sonra, işgal askerleri çatışma bölgesine döndüğünde ölenlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti. Bu durumun ardından haberler hızla yayıldı.
Uzun süredir peşinde olunan Sinvar'ın böylelikle planlı programlı bir istihbarat zaferiyle değil; tesadüfen gerçekleşen bir terör saldırısı sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.
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