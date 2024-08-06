Hamas Yeni Liderini Seçti: Haniye’nin Yerini Yahya Sinvar Aldı
Hamas Yeni Liderini Seçti: Haniye’nin Yerini Yahya Sinvar Aldı
Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran ziyaret sırasında İsrail tarafından katledilmişti. Hamas’ın düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.
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Hamas’ın lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan davetlisi olarak gittiği İran’da kaldığı otel odasında öldürmüştü.
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Hamas’ın bugün düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.
İsrail tarafından 400 bin dolarlık ödül ile aranan Sinvar’ın, Gazze’deki tünellerde yaşadığı iddia ediliyor.
22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında yapılan esir takası ile özgürlüğüne kavuşmuştu.
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