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Hamas Yeni Liderini Seçti: Haniye’nin Yerini Yahya Sinvar Aldı

Hamas Yeni Liderini Seçti: Haniye’nin Yerini Yahya Sinvar Aldı

Hamas
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.08.2024 - 21:11

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran ziyaret sırasında İsrail tarafından katledilmişti. Hamas’ın düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.

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Hamas’ın lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan davetlisi olarak gittiği İran’da kaldığı otel odasında öldürmüştü.

Hamas’ın lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan davetlisi olarak gittiği İran’da kaldığı otel odasında öldürmüştü.

Hamas’ın bugün düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.

Hamas’ın bugün düzenlediği toplantı sonrasında yeni liderin Yahya Sinvar olduğu açıklandı.

İsrail tarafından 400 bin dolarlık ödül ile aranan Sinvar’ın, Gazze’deki tünellerde yaşadığı iddia ediliyor.

İsrail tarafından 400 bin dolarlık ödül ile aranan Sinvar’ın, Gazze’deki tünellerde yaşadığı iddia ediliyor.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında yapılan esir takası ile özgürlüğüne kavuşmuştu.

22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında yapılan esir takası ile özgürlüğüne kavuşmuştu.

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