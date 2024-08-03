İran Soruşturmayı Tamamladı: İsmail Haniye Nasıl Öldürüldü?

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran ziyareti sırasında öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturma tamamlandı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Haniye’nin kısa menzilli bir roket ile İsrail tarafından öldürüldüğü yer aldı. Ayrıca duyuruda, ABD’nin de suikastı desteklediği bilgisi yer aldı.