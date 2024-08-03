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İran Soruşturmayı Tamamladı: İsmail Haniye Nasıl Öldürüldü?

İran Soruşturmayı Tamamladı: İsmail Haniye Nasıl Öldürüldü?

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 15:34

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran ziyareti sırasında öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturma tamamlandı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Haniye’nin kısa menzilli bir roket ile İsrail tarafından öldürüldüğü yer aldı. Ayrıca duyuruda, ABD’nin de suikastı desteklediği bilgisi yer aldı.

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Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, yaşadığı Katar’dan İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine gitmek için Tahran’a gitmiş ve kaldığı otel odasında öldürülmüştü.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, yaşadığı Katar’dan İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine gitmek için Tahran’a gitmiş ve kaldığı otel odasında öldürülmüştü.

İran’da Haniye’nin öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturma sonuçlandı.

İran’da Haniye’nin öldürülmesi sonrasında başlatılan soruşturma sonuçlandı.

İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin 7 kiloluk savaş başlığı taşıyan kısa menzilli füze ile öldürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin 7 kiloluk savaş başlığı taşıyan kısa menzilli füze ile öldürüldüğünü açıkladı.

İran’ın yaptığı açıklada suikast İsrail’in gerçekleştirdiğini ve ABD’nin de tam destek verdiği belirtildi.

İran’ın yaptığı açıklada suikast İsrail’in gerçekleştirdiğini ve ABD’nin de tam destek verdiği belirtildi.

Ayrıca, Haniye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

Ayrıca, Haniye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

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plutonundeliği

şu teröristi paylaşıp durmayın aq. bunun kurdistan kuracaz diye konuşmaları var. israil savaşını bu başlattı snrası malum on binlerce masum insan öldü.

Naci Kir

Osuruk devleti İran!

Esra

aynen tam ondan vallahi 😁

Surgeon Shen

Yersen Tiyatroya devam 😏