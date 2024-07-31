"İntikam Bayrağı" Yine Ortaya Çıktı: İran Öldürülen İsmail Haniye İçin İntikam Alacak
"İntikam Bayrağı" Yine Ortaya Çıktı: İran Öldürülen İsmail Haniye İçin İntikam Alacak
Hamas’ın liderlerinden İsmail Haniye, İran’da bulunduğu sırada İsrail tarafından suikast sonucu öldürülmüştü. İran’da, Haniye’nin öldürülmesi sonrasında son olarak Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin suikastında göndere çekilen “İntikam Bayrağı” yeniden görüntülendi.
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İsrail, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak ülkeye gelen Hamas lideri İsmail Haniye’yi suikast ile öldürmüştü.
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İsrail’in yaptığı suikast Orta Doğu’da gerginliği de en üst seviyeye çıkardı.
İran ise uzun süredir Katar’da yaşayan ve ülkesine davet ettiği Haniye’yi koruyamadığı için eleştiriliyor.
İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin öldürülmesi sonrası İsrail’in büyük bedel ödeyeceğini belirten bir açıklama yapmıştı.
Ayrıca İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" asıldı.
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Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle “Hüseyin’in intikamı” yazan kırmızı bayrak, ülkede “intikam bayrağı” olarak biliniyor.
İran son olarak, 2020'de ABD'nin düzenlediği suikast sonucu ölen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıldönümü nedeniyle ocak ayında caminin kubbesine intikam bayrağı asmıştı.
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