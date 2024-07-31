Hamas Lideri İsmail Haniye Suikasti Sonrası TRT'ye Linç: İktidara Yakın Hesaplar Paylaştı, TRT Değiştirdi!

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum... Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.'