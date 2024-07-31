Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hamas Lideri İsmail Haniye Suikasti Sonrası TRT'ye Linç: İktidara Yakın Hesaplar Paylaştı, TRT Değiştirdi!

Hamas Lideri İsmail Haniye Suikasti Sonrası TRT'ye Linç: İktidara Yakın Hesaplar Paylaştı, TRT Değiştirdi!

TRT İsmail Haniye
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 12:31 Son Güncelleme: 31.07.2024 - 13:07

TRT'nin Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikastini 'öldürüldü' diye vermesi sonrası iktidara yakın hesaplar sosyal medyadan linç girişimine başladı. 

TRT tepkilerin ardından 'şehit edildi' ifadesini kullanmaya başladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün sabaha karşı Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün sabaha karşı Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

'Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum... Siyonist barbarlık bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacaktır. Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.'

Hükümete yakın medya grupları suikasti "Haniye şehit oldu" diye duyururken, devlet televizyonu TRT ise "Haniye Öldürüldü" şeklinde bir manşet başlığı kullandı.

Hükümete yakın medya grupları suikasti "Haniye şehit oldu" diye duyururken, devlet televizyonu TRT ise "Haniye Öldürüldü" şeklinde bir manşet başlığı kullandı.

Ancak bir süre sonra sosyal medyada iktidara yakın hesapların TRT'yi 'şehit' ifadesi kullanmadığı gerekçesiyle linçlemeye başladığı görüldü.

Ancak bir süre sonra sosyal medyada iktidara yakın hesapların TRT'yi 'şehit' ifadesi kullanmadığı gerekçesiyle linçlemeye başladığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları 👇

İşte o paylaşımlardan bazıları 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

TRT'nin ise tepkilerin ardından haber dilini değiştirerek paylaşımlarına devam ettiği görüldü 👇

TRT'nin ise tepkilerin ardından haber dilini değiştirerek paylaşımlarına devam ettiği görüldü 👇
twitter.com

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
123
28
17
7
4
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın