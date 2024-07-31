Hamas Lideri İsmail Haniye Suikasti Sonrası TRT'ye Linç: İktidara Yakın Hesaplar Paylaştı, TRT Değiştirdi!
Hamas Lideri İsmail Haniye Suikasti Sonrası TRT'ye Linç: İktidara Yakın Hesaplar Paylaştı, TRT Değiştirdi!
TRT'nin Hamas Lideri İsmail Haniye'nin suikastini 'öldürüldü' diye vermesi sonrası iktidara yakın hesaplar sosyal medyadan linç girişimine başladı.
TRT tepkilerin ardından 'şehit edildi' ifadesini kullanmaya başladı.
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün sabaha karşı Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.
Hükümete yakın medya grupları suikasti "Haniye şehit oldu" diye duyururken, devlet televizyonu TRT ise "Haniye Öldürüldü" şeklinde bir manşet başlığı kullandı.
Ancak bir süre sonra sosyal medyada iktidara yakın hesapların TRT'yi 'şehit' ifadesi kullanmadığı gerekçesiyle linçlemeye başladığı görüldü.
İşte o paylaşımlardan bazıları 👇
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TRT'nin ise tepkilerin ardından haber dilini değiştirerek paylaşımlarına devam ettiği görüldü 👇
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