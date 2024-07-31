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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Lideri Haniye'nin Suikastine İlişkin İlk Açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Lideri Haniye'nin Suikastine İlişkin İlk Açıklama!

Recep Tayyip Erdoğan Hamas
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 11:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. 

Erdoğan, 'Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.' ifadelerini kullandı.

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