Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Lideri Haniye'nin Suikastine İlişkin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas Lideri Haniye'nin Suikastine İlişkin İlk Açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, 'Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.' ifadelerini kullandı.
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