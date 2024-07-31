Hamas Lideri Haniye'ye Yapılan Suikast Sonrası Piyasalar Hareketlendi: Dolar/TL'de Yükseliş!
Hamas Lideri Haniye'ye Yapılan Suikast Sonrası Piyasalar Hareketlendi: Dolar/TL'de Yükseliş!
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.
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Suikast sonrası Türkiye'den İsrail'e sert tepki gelmişti. "Saldırıyı lanetliyoruz" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedilmişti: ""Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır."
Saldırı sonrası ayrıca piyasalar da hareketlenmiş durumda.
CNBC'nin aktardığına göre, 31 Temmuz Çarşamba saat 09.00 itibarıyla bankalar arası piyasada dolar, 33,16 Türk Lirası'ndan satılıyor.
Euro/TL ise 35,90'dan işlem görüyor.
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