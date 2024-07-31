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Hamas Lideri Haniye'ye Yapılan Suikast Sonrası Piyasalar Hareketlendi: Dolar/TL'de Yükseliş!

Hamas Lideri Haniye'ye Yapılan Suikast Sonrası Piyasalar Hareketlendi: Dolar/TL'de Yükseliş!

dolar/TL euro/TL
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 09:42

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi sonrası dolar/TL kuru hareketlendi. 

Kaynak: CNBC-E

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Suikast sonrası Türkiye'den İsrail'e sert tepki gelmişti. "Saldırıyı lanetliyoruz" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedilmişti: ""Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır."

Suikast sonrası Türkiye'den İsrail'e sert tepki gelmişti. "Saldırıyı lanetliyoruz" denilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedilmişti: ""Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır."

Saldırı sonrası ayrıca piyasalar da hareketlenmiş durumda.

Saldırı sonrası ayrıca piyasalar da hareketlenmiş durumda.

CNBC'nin aktardığına göre, 31 Temmuz Çarşamba saat 09.00 itibarıyla bankalar arası piyasada dolar, 33,16 Türk Lirası'ndan satılıyor.

CNBC'nin aktardığına göre, 31 Temmuz Çarşamba saat 09.00 itibarıyla bankalar arası piyasada dolar, 33,16 Türk Lirası'ndan satılıyor.

Euro/TL ise 35,90'dan işlem görüyor.

Euro/TL ise 35,90'dan işlem görüyor.

Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu bildirildi 👇

Sabahın ilk saatleriyle birlikte ayrıca usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayata veda etti 👇

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