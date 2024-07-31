Hamas Lideri İsmail Heniyye Öldürüldü: Türkiye'den Çok Sert Tepki!
Hamas Lideri İsmail Heniyye Öldürüldü: Türkiye'den Çok Sert Tepki!
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Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
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Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu bildirildi.
Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı. İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.
Türkiye, suikaste sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklama şöyle devam etti: "Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır."
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