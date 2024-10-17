İsrail Ordusu Duyurdu: Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürülmüş Olabilir!

İsrail basını İsmail Haniye öldükten sonra yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü yazdı. Ancak İsrail ordusu konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken ordu sözcüsü Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmüş olabileceğini söyleyerek ihtimali araştırdıklarını ifade etti: 'Sinvar'ın ölüp ölmediği kontrol ediliyor.'