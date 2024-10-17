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İsrail Ordusu Duyurdu: Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürülmüş Olabilir!

İsrail Ordusu Duyurdu: Hamas Lideri Yahya Sinvar Öldürülmüş Olabilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 16:05

İsrail basını İsmail Haniye öldükten sonra yerine geçen yeni Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü yazdı. Ancak İsrail ordusu konuyla ilgili net bir açıklama yapmazken ordu sözcüsü Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmüş olabileceğini söyleyerek ihtimali araştırdıklarını ifade etti: 'Sinvar'ın ölüp ölmediği kontrol ediliyor.'

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İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü yazdı ve bir cansız beden fotoğrafı paylaştı.

İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü yazdı ve bir cansız beden fotoğrafı paylaştı.

Ancak İsrail ordusundan net bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu Sinvar’ın öldürüldüğü ihtimalini araştırdıklarını ifade etti.

Ancak İsrail ordusundan net bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusu Sinvar’ın öldürüldüğü ihtimalini araştırdıklarını ifade etti.

"Kimlikler henüz doğrulanamıyor."

"Kimlikler henüz doğrulanamıyor."

İsrail ordusundan yapılan açıklama şu şekilde:

Gazze'deki operasyonlar sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Birinin Yahya Sinvar (Hamas lideri) olma ihtimali araştırılıyor. Bu aşamada kimlikler henüz doğrulanamıyor.”

Öte yandan İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar seçilmişti.

Öte yandan İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar seçilmişti.

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