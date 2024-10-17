Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Yahya Sinvar'ın Öldürülme İddialarının Ardından Merak Edilen Soru

İsrail basını, 7 Ağustos’ta Hamas’ın yeni lideri olarak seçilen Yahya Sinvar’ın öldürüldüğü iddia etti. İsrail ordusu ise ‘öldürülme ihtimalinin araştırıldığı’nı paylaştı. Sinvar’ın yüksek ihtimalle öldürüldüğü düşünülürken Hamas’ın yeni liderinin kim olacağı merak edilmeye başlandı.