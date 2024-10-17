Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Yahya Sinvar'ın Öldürülme İddialarının Ardından Merak Edilen Soru
Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Yahya Sinvar'ın Öldürülme İddialarının Ardından Merak Edilen Soru
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İsrail basını, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’nun kilit ismi ve 7 Ağustos’ta İsmail Haniye’nin yerine geçen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü iddia etti.
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İsrail ordusu, haberi yalanlamadı ancak yapılan açıklamada Sinvar’ın öldürülme ihtimalinin araştırıldığı ifade edildi.
Yahya Sinvar, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’yla Gazze şeridinde İsrail askeri üslerine saldırıyı planlayan kilit isim olarak tanınıyordu.
Sinvar, temmuz ayının sonunda öldürülen İsmail Haniye’nin yerine geçmiş ve 7 Ağustos’ta Hamas’ın yeni lideri olmuştu.
Sinvar’ın öldürülmesi durumunda Hamas’ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor.
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Hamas’ın yeni liderinin Halid Meşal olması bekleniyor. Haniye’nin yardımcısı olan Meşal, Hamas’ın önde gelen isimlerinden birisi.
Hamas’ın uluslararası arena ve diplomasisinde önemli bir rol oynayan Meşal’ın, Haniye öldürüldükten sonra yeni lider olacağı tahmin ediliyordu.
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