Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Yahya Sinvar'ın Öldürülme İddialarının Ardından Merak Edilen Soru

Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak? Yahya Sinvar'ın Öldürülme İddialarının Ardından Merak Edilen Soru

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
17.10.2024 - 17:48

İsrail basını, 7 Ağustos’ta Hamas’ın yeni lideri olarak seçilen Yahya Sinvar’ın öldürüldüğü iddia etti. İsrail ordusu ise ‘öldürülme ihtimalinin araştırıldığı’nı paylaştı. Sinvar’ın yüksek ihtimalle öldürüldüğü düşünülürken Hamas’ın yeni liderinin kim olacağı merak edilmeye başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail basını, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’nun kilit ismi ve 7 Ağustos’ta İsmail Haniye’nin yerine geçen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail basını, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’nun kilit ismi ve 7 Ağustos’ta İsmail Haniye’nin yerine geçen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, haberi yalanlamadı ancak yapılan açıklamada Sinvar’ın öldürülme ihtimalinin araştırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, haberi yalanlamadı ancak yapılan açıklamada Sinvar’ın öldürülme ihtimalinin araştırıldığı ifade edildi.

Yahya Sinvar, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’yla Gazze şeridinde İsrail askeri üslerine saldırıyı planlayan kilit isim olarak tanınıyordu.

Yahya Sinvar, 7 Ekim 2023’te Aksa Tufanı Operasyonu’yla Gazze şeridinde İsrail askeri üslerine saldırıyı planlayan kilit isim olarak tanınıyordu.

Sinvar, temmuz ayının sonunda öldürülen İsmail Haniye’nin yerine geçmiş ve 7 Ağustos’ta Hamas’ın yeni lideri olmuştu.

Sinvar, temmuz ayının sonunda öldürülen İsmail Haniye’nin yerine geçmiş ve 7 Ağustos’ta Hamas’ın yeni lideri olmuştu.

Sinvar’ın öldürülmesi durumunda Hamas’ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor.

Sinvar’ın öldürülmesi durumunda Hamas’ın yeni liderinin kim olacağı merak ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hamas’ın yeni liderinin Halid Meşal olması bekleniyor. Haniye’nin yardımcısı olan Meşal, Hamas’ın önde gelen isimlerinden birisi.

Hamas’ın yeni liderinin Halid Meşal olması bekleniyor. Haniye’nin yardımcısı olan Meşal, Hamas’ın önde gelen isimlerinden birisi.

Hamas’ın uluslararası arena ve diplomasisinde önemli bir rol oynayan Meşal’ın, Haniye öldürüldükten sonra yeni lider olacağı tahmin ediliyordu.

Hamas’ın uluslararası arena ve diplomasisinde önemli bir rol oynayan Meşal’ın, Haniye öldürüldükten sonra yeni lider olacağı tahmin ediliyordu.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın