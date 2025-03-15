Kendisine Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verilen İsmail Saymaz Canlı Yayında Duruma Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz saatlerde Gazeteci İsmail Saymaz, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini duyurdu. Kararı arkadaşları ve ailesiyle yurt dışına çıkmak üzere olduğu sırada öğrenen saymaz pasaportuna da el konulduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından yaşananları 'Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.' sözleriyle anlattı. Ardından Halk TV'nin canlı yayınına katılarak karara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında başlatılan soruşturmaların gerekçe gösterildiği karara tepki gösteren Saymaz, 1,5 ayda 5 kere yurt dışına çıktığını söyleyen Saymaz "Kaçacak olsaydım geri dönmezdim" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın