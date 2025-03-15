Gazeteci İsmail Saymaz Yurt Dışına Çıkmak İsterken Pasaportuna El Konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu. Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, 'Türkiye’den başka bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Bu uygulamayı, eleştirel gazetecilik üzerinde bir baskı aracı olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.