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Gazeteci İsmail Saymaz Yurt Dışına Çıkmak İsterken Pasaportuna El Konuldu

Gazeteci İsmail Saymaz Yurt Dışına Çıkmak İsterken Pasaportuna El Konuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 19:00

Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu. Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, 'Türkiye’den başka bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Bu uygulamayı, eleştirel gazetecilik üzerinde bir baskı aracı olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

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Ailesi ve arkadaşlarıyla tatile giderken öğrendi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla tatile giderken öğrendi.

Gazeteci İsmail Saymaz, X'ten yaptığı açıklamada 'Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.' dedi.

Saymaz, 1.5 ay içinde beş kez yurtdışına gidip geldiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Saymaz, 1.5 ay içinde beş kez yurtdışına gidip geldiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Saymaz, 'Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.

7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.

Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim.' dedi.

İsmail Saymaz, "Gazetecilik dışında başka bir suçum yok" açıklaması yaptı.

İsmail Saymaz, "Gazetecilik dışında başka bir suçum yok" açıklaması yaptı.

İsmail Saymaz paylaşımında 'Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok.

Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum.' ifadelerine yer verdi.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı

İsmail Saymaz'ın paylaşımı

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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