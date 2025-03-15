Gazeteci İsmail Saymaz Yurt Dışına Çıkmak İsterken Pasaportuna El Konuldu
Gazeteci İsmail Saymaz Yurt Dışına Çıkmak İsterken Pasaportuna El Konuldu
Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu. Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, 'Türkiye’den başka bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Bu uygulamayı, eleştirel gazetecilik üzerinde bir baskı aracı olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.
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Ailesi ve arkadaşlarıyla tatile giderken öğrendi.
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Saymaz, 1.5 ay içinde beş kez yurtdışına gidip geldiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.
İsmail Saymaz, "Gazetecilik dışında başka bir suçum yok" açıklaması yaptı.
İsmail Saymaz'ın paylaşımı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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