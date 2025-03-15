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İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Gönderme: ''Vakti Doldu, Yaşı Geçti''

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Gönderme: ''Vakti Doldu, Yaşı Geçti''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 15:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olmuştu. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunan Ekrem İmamoğlu, 'Aramızda kalsın, vakti doldu. Yaşı geçti. Şimdi de Ekrem ağrıları başladı.' dedi.Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'nin, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta düzenleyeceği ön seçimde, 1 milyon 650 bin parti üyesi oy kullanacak. 23 Mart'a sayılı günler kala İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını resmen duyurmuştu.

Seçim startını veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk İzmir’den başlamıştı. Daha sonra Kayseri ve Adana, Kastamonu gibi şehirlere giderek konuşmalar yaptı. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu.

Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.

Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.

Bu kapsamda Ankara'daki programa katılan Ekrem İmamoğlu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Uzun yıllar boyunca Ankara’ya yapılan haksızlık ve kendi sözleriyle ‘İhanetler’ hepimizi derinden yaraladı'' diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: 

''Hatta, Ankaralılar şahit. Atatürkümüzün bu şehirdeki izlerini silmeye çalışanlar oldu. Cumhuriyet bu kentte kuruldu. Ama bu başkenti parsel parsel satmaya kalktılar. Ankaralılar onlara en güzel cevabı verdi. Hiç kuşkumuz yok.

-2019’da ve 2024’te bu kötülüğü yapanlara en güzel cevabı Mansur Yavaş başkanımız verdi. O’na sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum.

-Aynı kötü akıl, aynı bozuk zihniyet bütün milletimizin büyük Meclisimizi hiçe sayan bir rejimi bu ülkenin başına bela etti. Devlet kurumlarını tek adama bağladı. Kuvvetler ayrılığını, en büyük güvencemizi ortadan kaldırdılar.''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanı’nın hâli ortada. Yıllardır sokağa çıktığını gördünüz mü? Pazara gittiğini gördünüz mü? Çarşıya gittiğini gördünüz mü? Ekranlara çıkıp milletin gözü önünde rakipleriyle tartışma cesaretini gösterdiğini gördünüz mü?

Bunların vakti doldu. Şimdi yenileşme ve gençleşme zamanı. Değişme zamanı. Değişme zamanı, değişme. Hayatın da siyasetin de kuralı budur. Vakti dolanlar, pili bitenler gider, öyle değil mi?

Zaten dönemi doldu, vakti bitti. Yaşı geçti, ‘Ekrem’ ağrıları başladı. Onların yerine umut verenler, tuttuğunu koparanlar, kendini millete adayanlar, gelsin istiyor muyuz? Onlara göstereceğiz.''

''Bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar'' diyen İmamoğlu son olarak şunları söyledi:

''Bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar'' diyen İmamoğlu son olarak şunları söyledi:

''Beni duysunlar. Bu hazırlıkların, bu davaların, bu soruşturmaların hepsi temelsiz, kanıtsız, zorlama iddialar. Görüyoruz ki tüm uyduruk iddiaların bir araya getirecekleri tek şey aslında Ekrem İmamoğlu’nun etrafında toplanmış çıkar amaçlı bir ‘örgüt’ icat etme çabası. Bunu hepsi tek tek denetlenmiş, göz önündeki kimi ihaleleri bahane ederek yapacaklar. Yol arkadaşlarıma, tanıdıklarıma, tanımadıklarıma kurdukları bu kirli hesap düzeniyle onları suçlu ilan etmeye çalışacaklar. Bunları görüyorum. Bunları ben söylemiyorum. Kendilerine maşa olarak tuttukları gazetelerden okuyabilirsiniz.

Gazeteciler, bunları yazıyorlar, çiziyorlar. Bu ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar. Tek dertleri, önce 23 Mart’ta ön seçim olmadan İmamoğlu’nun işini bitirelim. Rüyaları, içi tümden bomboş iddialarla kumpas yapmak. ‘Turbun büyüğü’ diyerek heybeden eskiden yaptıkları gibi sözüm ona örgüt çıkarmak. Kimileri ülkede istikrarı bozacak kadar kafayı bozmuş.

Köşe yazılarında bunlar var. Sözüm ona Ekrem İmamoğlu, oyun dışı kalacakmış. Burası muz cumhuriyeti değil. Bu topraklarda ne sökmez biliyor musunuz?

Ortaya bir diploma meselesi attılar gidiyorlar. Ben olan diplomamla ilgili bütün savunmamı verdim. Vatandaşın olmayan diploma ile ilgili tek bir sözü yok. Benim burada esasen verdiğim mücadele ne biliyor musunuz? Aslında bugün 35 yıl önce yapılan bir geçiş ve 31 yıl önce alınmış diplomayı iptal etme aklı ne biliyor musunuz? Bunların aklı yarın sizin tarlanıza çöker. Yarın sizin tapunuzu elinizden alır. Yarın sizin de diplomanızı elinizden alır. Malınıza çöker. Herkes aklını başına alsın. İktidara sesleniyorum. Yargıdan elini çek. Milletimiz kararlı.''

Ankara'daki programa katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.

Ankara'daki programa katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Cindirella Man

Kadere bak Atatürk ile İnönü ye iki bunak diyen kankasıyla birlikte aynı kaderi paylaşıyor