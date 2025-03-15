İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Gönderme: ''Vakti Doldu, Yaşı Geçti''

Bu kapsamda Ankara'daki programa katılan Ekrem İmamoğlu, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ''Uzun yıllar boyunca Ankara’ya yapılan haksızlık ve kendi sözleriyle ‘İhanetler’ hepimizi derinden yaraladı'' diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Hatta, Ankaralılar şahit. Atatürkümüzün bu şehirdeki izlerini silmeye çalışanlar oldu. Cumhuriyet bu kentte kuruldu. Ama bu başkenti parsel parsel satmaya kalktılar. Ankaralılar onlara en güzel cevabı verdi. Hiç kuşkumuz yok.

-2019’da ve 2024’te bu kötülüğü yapanlara en güzel cevabı Mansur Yavaş başkanımız verdi. O’na sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum.

-Aynı kötü akıl, aynı bozuk zihniyet bütün milletimizin büyük Meclisimizi hiçe sayan bir rejimi bu ülkenin başına bela etti. Devlet kurumlarını tek adama bağladı. Kuvvetler ayrılığını, en büyük güvencemizi ortadan kaldırdılar.''