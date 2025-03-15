İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Gönderme: ''Vakti Doldu, Yaşı Geçti''
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Gönderme: ''Vakti Doldu, Yaşı Geçti''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olmuştu. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunan Ekrem İmamoğlu, 'Aramızda kalsın, vakti doldu. Yaşı geçti. Şimdi de Ekrem ağrıları başladı.' dedi.Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
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Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:
''Bana kumpas kurmak isteyenler bilsin ki dönüşü olmayan bir yola giriyorlar'' diyen İmamoğlu son olarak şunları söyledi:
Ankara'daki programa katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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