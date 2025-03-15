onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Aleviler Rus Üssüne Sığındı: Binlerce Sivil Öldürüldü

Aleviler Rus Üssüne Sığındı: Binlerce Sivil Öldürüldü

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.03.2025 - 14:52 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 15:03

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların oluşturduğu silahlı birlikler, Alevilere saldırdı. Silahlı saldırıda 1500'e yakın sivil öldürüldü. BBC’den gazeteci Feras Kalini’nin üsse ziyareti sırasında karşılaştığı Dalaal Mahna gözyaşları içinde 'Tek oğlum, daha 25 yaşındaydı' diyor ve ekliyor: 'Oğlumu götürürken bana 'Onu öldüreceğiz ve senin yüreğini yakacağız' dediler.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz hafta, Şam yönetimi devrik lider Beşar Esad'a bağlı güçlerin büyüyen isyanına karşı harekete geçti.

Geçtiğimiz hafta, Şam yönetimi devrik lider Beşar Esad'a bağlı güçlerin büyüyen isyanına karşı harekete geçti.

Bölgede operasyon başlatıldı. Şiddet olayları, kıyı kasabası Cebele'de 13 güvenlik görevlisinin pusuya düşürülüp, öldürülmesinden sonra arttı. 

BM İnsan Hakları Ofisi'ne göre sonraki dört gün boyunca, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler topluca öldürüldü.

BM Sözcüsü ise şu ana dek 111 sivilin öldürülmesini teyit ettiklerini fakat asıl sayısının çok daha fazla olduğuna inandıklarını belirtti.

Dalaal Mahna, Suriye'de azınlıkta bulunan ve mezhep temelli şiddet olaylarında hedef alınan Alevi azınlıktan.

Dalaal Mahna, Suriye'de azınlıkta bulunan ve mezhep temelli şiddet olaylarında hedef alınan Alevi azınlıktan.

BBC’den gazeteci Feras Kalini’nin üsse ziyareti sırasında karşılaştığı Mahna,  gözyaşları içinde 'Tek oğlum, daha 25 yaşındaydı' diyor ve ekliyor: 'Oğlumu götürürken bana 'Onu öldüreceğiz ve senin yüreğini yakacağız' dediler.'

Bu olaydan sonra Mahna oğlunu bir daha göremedi.

BBC News Arapça Servisinden Kalani’nin, haberde tanıklıklarını anlattığı bölümde şu ifadeler yer alıyor:

BBC News Arapça Servisinden Kalani’nin, haberde tanıklıklarını anlattığı bölümde şu ifadeler yer alıyor:

“Otoyolda giderken, mermilerle delik deşik olmuş bir araca rastlıyoruz. İçinde kaç kişinin öldüğü ve kimler oldukları belirsiz. Fakat bu aracın içinden herhangi bir insanın sağ çıkabileceğini düşünmek zor.

“Bu uluslararası yolda ‘eski rejimin kalıntıları’ diye tanımlanan güçlerce düzenlenen saldırı ve Alevilere yönelik intikam cinayetlerinden sonra sükunet sağlanmış ve olayların izleri temizlenmiş.

“Fakat Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı güçlerin eşlik ettiği ziyarette onlarca cesedin halen çalılık alanlarda ve toplu mezarlarda olduğuna tanıklık ettik.

“Bölgedeki bazı köyleri hızlıca turladığımızda, çoğunun terk edilmiş olduğunu görüyoruz. Mezhep cinayetlerinden korkan bölge sakinleri, bir haftadır açık alanlarda yattıkları dağlara kaçtı.

“Baniyas'ın dışındaki bir köyde, evlerini ve dükkanlarını kontrol etmek için sakınarak da olsa bölgeye geri dönen küçük bir grup erkekle karşılaşıyoruz. Alevi olan Vafık İsmail büyük bir temkin içinde saldırı yaşandığında orada olduğunu söylüyor ama ayrıntıya girmiyor:

“‘Gerçekten herhangi bir şey açıklayamam. Benim alakam yok. Hiç yok. Yemin ederim ben karışmadım ve asla karışmam da.’

“‘Demek istediğim bu değildi. Yani, burada yaşayan biri olarak neler gördünüz’ diyorum. Yanıtı korkusunu sergiliyor:

“‘Kardeşim gerçekten herhangi bir şey söyleyemem. Bu kadar. Allah bizi beladan korusun.’

“Suriye güvenlik güçlerinin kontrolü Lazkiye'nin kırsal kesiminde sona eriyor ve sonra Rusya'nın Hmeimim askeri üssünün sınırları başlıyor.

“13 yıl süren iç savaşta Esad güçlerine destek veren Ruslarla koordine olmadan, üssün dış kesimlerine girmeyi başardık.

“Binlerce Alevi aile, farklı silahlı güçlerin saldırılarından kaçmak için bu üsse sığındı. Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Dalaal'ın oğlunun öldürülüşünü anlattığı yer de burası. Burada dehşet verici hikayeler halen hafızalarda çok taze. Ailelerin çoğu en az bir kişiyi kaybetmiş: Bir oğul, bir akraba ya da bir komşu.

“Bir başka Alevi kadın ‘Yaşadıklarımız karşısında uluslararası korumaya ihtiyacımız var. Evimizi bıraktık, her şeyimizi bıraktık, geçim kaynaklarımızı ve buraya geldik’ diyor.

İşte tanıkların ifadeleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
6
5
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın