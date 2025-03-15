Aleviler Rus Üssüne Sığındı: Binlerce Sivil Öldürüldü

“Otoyolda giderken, mermilerle delik deşik olmuş bir araca rastlıyoruz. İçinde kaç kişinin öldüğü ve kimler oldukları belirsiz. Fakat bu aracın içinden herhangi bir insanın sağ çıkabileceğini düşünmek zor.

“Bu uluslararası yolda ‘eski rejimin kalıntıları’ diye tanımlanan güçlerce düzenlenen saldırı ve Alevilere yönelik intikam cinayetlerinden sonra sükunet sağlanmış ve olayların izleri temizlenmiş.

“Fakat Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı güçlerin eşlik ettiği ziyarette onlarca cesedin halen çalılık alanlarda ve toplu mezarlarda olduğuna tanıklık ettik.

“Bölgedeki bazı köyleri hızlıca turladığımızda, çoğunun terk edilmiş olduğunu görüyoruz. Mezhep cinayetlerinden korkan bölge sakinleri, bir haftadır açık alanlarda yattıkları dağlara kaçtı.

“Baniyas'ın dışındaki bir köyde, evlerini ve dükkanlarını kontrol etmek için sakınarak da olsa bölgeye geri dönen küçük bir grup erkekle karşılaşıyoruz. Alevi olan Vafık İsmail büyük bir temkin içinde saldırı yaşandığında orada olduğunu söylüyor ama ayrıntıya girmiyor:

“‘Gerçekten herhangi bir şey açıklayamam. Benim alakam yok. Hiç yok. Yemin ederim ben karışmadım ve asla karışmam da.’

“‘Demek istediğim bu değildi. Yani, burada yaşayan biri olarak neler gördünüz’ diyorum. Yanıtı korkusunu sergiliyor:

“‘Kardeşim gerçekten herhangi bir şey söyleyemem. Bu kadar. Allah bizi beladan korusun.’

“Suriye güvenlik güçlerinin kontrolü Lazkiye'nin kırsal kesiminde sona eriyor ve sonra Rusya'nın Hmeimim askeri üssünün sınırları başlıyor.

“13 yıl süren iç savaşta Esad güçlerine destek veren Ruslarla koordine olmadan, üssün dış kesimlerine girmeyi başardık.

“Binlerce Alevi aile, farklı silahlı güçlerin saldırılarından kaçmak için bu üsse sığındı. Çok zor koşullarda yaşıyorlar. Dalaal'ın oğlunun öldürülüşünü anlattığı yer de burası. Burada dehşet verici hikayeler halen hafızalarda çok taze. Ailelerin çoğu en az bir kişiyi kaybetmiş: Bir oğul, bir akraba ya da bir komşu.

“Bir başka Alevi kadın ‘Yaşadıklarımız karşısında uluslararası korumaya ihtiyacımız var. Evimizi bıraktık, her şeyimizi bıraktık, geçim kaynaklarımızı ve buraya geldik’ diyor.