Aleviler Rus Üssüne Sığındı: Binlerce Sivil Öldürüldü
Aleviler Rus Üssüne Sığındı: Binlerce Sivil Öldürüldü
Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların oluşturduğu silahlı birlikler, Alevilere saldırdı. Silahlı saldırıda 1500'e yakın sivil öldürüldü. BBC’den gazeteci Feras Kalini’nin üsse ziyareti sırasında karşılaştığı Dalaal Mahna gözyaşları içinde 'Tek oğlum, daha 25 yaşındaydı' diyor ve ekliyor: 'Oğlumu götürürken bana 'Onu öldüreceğiz ve senin yüreğini yakacağız' dediler.'
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Geçtiğimiz hafta, Şam yönetimi devrik lider Beşar Esad'a bağlı güçlerin büyüyen isyanına karşı harekete geçti.
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Dalaal Mahna, Suriye'de azınlıkta bulunan ve mezhep temelli şiddet olaylarında hedef alınan Alevi azınlıktan.
BBC News Arapça Servisinden Kalani’nin, haberde tanıklıklarını anlattığı bölümde şu ifadeler yer alıyor:
İşte tanıkların ifadeleri:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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