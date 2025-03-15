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Pervin Buldan İddia Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e “Hazırlıklarımız Var” Dedi

Pervin Buldan İddia Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e “Hazırlıklarımız Var” Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.03.2025 - 16:46

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Medya Haber TV’de konuşan Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’e “Bazı hazırlıklarımız var” dediğini ileri sürdü. Buldan, hazırlıkların ne olduğunu bilmediğini ancak İmralı Adası'na dair bir hazırlık olabileceğini ifade ederek bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceklerini belirtti.

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Abdullah Öcalan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapmasını istedi.

Abdullah Öcalan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapmasını istedi.

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir görüşme olacağını ifade etti. Abdullah Öcalan'ın da son görüşmede 'Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmanız, düşüncelerimi, süreci kendisiyle paylaşırsanız iyi olur' dediğini aktaran Buldan, 'Biz de bu çerçevede bir görüşme yapmayı anlamlı buluyoruz' dedi. Buldan, Erdoğan'ın gazetecilere İmralı heyetini işaret ederek 'İsterlerse randevu veririm' demesi üzerine harekete geçtiklerini aktardı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e 'bazı hazırlıklarımız var' demiş."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e 'bazı hazırlıklarımız var' demiş."

Geçen günlerde TBMM’de milletvekillerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. İftar programı öncesi salona giren Erdoğan’ı milletvekilleri ayakta karşıladı. DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder de iftarda yer aldı. Erdoğan ve Önder tokalaştı, ayaküstü sohbet ettiler.

Buldan, o esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’e “Bazı hazırlıklarımız var” dediğini iddia etti. 

Buldan şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder iftar yemeğinde bir araya geldiler. Ayaküstü sohbet ettiler. Orada 'bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var' demiş. Dolayısıyla bu hazırlıkların ne olduğunu bilmemekle birlikte bu görüşmenin bayram sonrasına kaldığını söyleyebiliriz. Henüz tarihi net değil ama bayramdan hemen sonra ilk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı ile İmralı Heyeti olarak bir görüşme gerçekleştireceğiz.”

Değişiklik İmralı Adası'na yönelik mi?

Değişiklik İmralı Adası'na yönelik mi?

İmralı Adası'na dair hazırlık olabileceğini vurgulayan Buldan, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

'Tabii ki bazı çalışmaların, bazı yasal düzenlemelerin hazırlıklarının olması gerektiğini de ifade ediyor. İktidar tarafından sadece bize hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. Bu hazırlıklar hangi aşamada, yargıyla ilgili, Sayın Öcalan’ın özgürlük ve güvenlik koşullarıyla ilgili, İmralı Adası’nda yapılacak olan değişikliklerle ilgili hazırlıkların olduğu söyleniyor. Ancak bu henüz bize net olarak ifade edilmiyor. Ama bir hazırlığın olduğunu söyleyebilirim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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