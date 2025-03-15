Pervin Buldan İddia Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e “Hazırlıklarımız Var” Dedi

İmralı Adası'na dair hazırlık olabileceğini vurgulayan Buldan, iddialarını şu sözlerle sürdürdü:

'Tabii ki bazı çalışmaların, bazı yasal düzenlemelerin hazırlıklarının olması gerektiğini de ifade ediyor. İktidar tarafından sadece bize hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. Bu hazırlıklar hangi aşamada, yargıyla ilgili, Sayın Öcalan’ın özgürlük ve güvenlik koşullarıyla ilgili, İmralı Adası’nda yapılacak olan değişikliklerle ilgili hazırlıkların olduğu söyleniyor. Ancak bu henüz bize net olarak ifade edilmiyor. Ama bir hazırlığın olduğunu söyleyebilirim.'