Pervin Buldan İddia Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e “Hazırlıklarımız Var” Dedi
Pervin Buldan İddia Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e “Hazırlıklarımız Var” Dedi
İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Medya Haber TV’de konuşan Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’e “Bazı hazırlıklarımız var” dediğini ileri sürdü. Buldan, hazırlıkların ne olduğunu bilmediğini ancak İmralı Adası'na dair bir hazırlık olabileceğini ifade ederek bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceklerini belirtti.
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Abdullah Öcalan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapmasını istedi.
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'e 'bazı hazırlıklarımız var' demiş."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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