Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Ramazan Farkındalığı" Projesi ile İlgili Sözleriyle Yine Gündem Oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmişte yaptığı çeşitli açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Kendisi, özellikle eğitim politikaları ve reformları konusundaki görüşleriyle zaman zaman tartışmalara da neden oldu. Kendisi son olarak okullarda başlattığı 'Ramazan Farkındalığı' projesi hakkında yaptığı konuşma ile gündem oldu.