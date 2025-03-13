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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Ramazan Farkındalığı" Projesi ile İlgili Sözleriyle Yine Gündem Oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Ramazan Farkındalığı" Projesi ile İlgili Sözleriyle Yine Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.03.2025 - 22:46

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçmişte yaptığı çeşitli açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmiş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Kendisi, özellikle eğitim politikaları ve reformları konusundaki görüşleriyle zaman zaman tartışmalara da neden oldu. Kendisi son olarak okullarda başlattığı 'Ramazan Farkındalığı' projesi hakkında yaptığı konuşma ile gündem oldu.

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O konuşmayı buradan izleyebilirsiniz;

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikle konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir etkinlikle konuşma yaptı.

Okullarda başlattıkları gönüllü Ramazan farkındalığı projesinden bahseden Tekin bu proje sebebiyle tepki çektiklerini söyledi.

Bu projeye tepki gösterenlerin ise daha önce okullarda Cadılar Bayramı kutlanmasını yasaklarında tepki gösterenler olduğunu belirtti.

Bu projeye tepki gösterenlerin ise daha önce okullarda Cadılar Bayramı kutlanmasını yasaklarında tepki gösterenler olduğunu belirtti.

Tekin'in bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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