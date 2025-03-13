İyi Parti Milletvekili Türkoğlu, Konuşması Sırasında Su İçince Açıklama Yaptı: "Ben Şeker Hastasıyım"

Bilindiği üzere Meclis, birbirinden ilginç tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Her bir tartışma, ülkemizin geleceğini şekillendiren kararların alınmasını sağlaması gerekirken bazen sadece beynimizi yakabiliyor. İyi Parti Milletvekili'nin mecliste konuşma yaptığı sırada su içmesi üzerine açıklama yapma gereği duyduğu anlar gündem oldu.
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İşte o anlar;
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Meclis elbette birbirinden fakrlı görüşlerin çatıştığı ve sonunda ülkemiz için en doğru çözümlerin bulunmaya çalışıldığı bir yer.
Yüksel Selçuk Türkoğlu, konuşması sırasında bir yudum su alınca diğer milletvekillerinden ses yükseldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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