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Ekrem İmamoğlu Yine Kollarını Sıvadı: "İktidar Olana Kadar Kollar Hep Sıvalı Kalacak!"

Ekrem İmamoğlu Yine Kollarını Sıvadı: "İktidar Olana Kadar Kollar Hep Sıvalı Kalacak!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 22:25

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Son zamanlarda Türkiye'nin politika sahnesinde en fazla konuşulan isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bildiğiniz üzere. İmamoğlu, ülkemizin siyasi gündemini belirleyen ana konular arasında yer alıyor. İstanbul'un yönetim koltuğunda oturan İmamoğlu, hakkında açılan davaların ardından 'Siyasi yasak gelecek mi?' konusu merak edilirken kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmaya başlandı. Kendisi geçtiğimiz günlerde ölüm tehdidi almış, sosyal medyadan aldığı tehdit üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olan İmamoğlu, bu konuda adımlar atmaya başladı.

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Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da halkla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da halkla bir araya geldi.

Bir kalabalığın karşıladığı İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları atıldı.

İlk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmada kolları sıvayan İmamoğlu, meşhur kol kıvırma hareketini yine yaptı.

İlk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmada kolları sıvayan İmamoğlu, meşhur kol kıvırma hareketini yine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı konusunda kararlı olan İmamoğlu 'Size söz, iktidar olana kadar bu ceket giyilmeyecek. Kollar hep sıvalı kalacak!' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yürü be başkanım ✊️

SAYGIN ADAM

ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.ÖNÜNÜ KAPATMAYA CALISANLAR ARTIK MILLETIN GÖZÜNDE ÖCÜ GIBI GÖRÜLÜYORLAR SANA YOGUN DESTEK HER GECEN GÜN DAHA DA ARTACAK...ARTAN ... Devamını Gör

ipimle kuşağım

ekrem beyin diploması iptal edilecektir.