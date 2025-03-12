Ekrem İmamoğlu Yine Kollarını Sıvadı: "İktidar Olana Kadar Kollar Hep Sıvalı Kalacak!"

Son zamanlarda Türkiye'nin politika sahnesinde en fazla konuşulan isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bildiğiniz üzere. İmamoğlu, ülkemizin siyasi gündemini belirleyen ana konular arasında yer alıyor. İstanbul'un yönetim koltuğunda oturan İmamoğlu, hakkında açılan davaların ardından 'Siyasi yasak gelecek mi?' konusu merak edilirken kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmaya başlandı. Kendisi geçtiğimiz günlerde ölüm tehdidi almış, sosyal medyadan aldığı tehdit üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı olan İmamoğlu, bu konuda adımlar atmaya başladı.
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Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da halkla bir araya geldi.
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İlk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiğinde yaptığı konuşmada kolları sıvayan İmamoğlu, meşhur kol kıvırma hareketini yine yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yürü be başkanım ✊️
ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.ÖNÜNÜ KAPATMAYA CALISANLAR ARTIK MILLETIN GÖZÜNDE ÖCÜ GIBI GÖRÜLÜYORLAR SANA YOGUN DESTEK HER GECEN GÜN DAHA DA ARTACAK...ARTAN ... Devamını Gör
ekrem beyin diploması iptal edilecektir.