Ekrem İmamoğlu İftar Ziyaretine Gittiği Evdeki Küçük Kızın Dava Süreci ile İlgili Sorusunu Yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde siyasetin en çok konuşulan isimlerinden. Kendisiyle ilgili yaşanan yargı süreci ve potansiyel cumhurbaşkanlığı adaylığı, onu siyasetin merkezine yerleştirmiş durumda. İmamoğlu'nun adı, siyasi arenada sıkça anılırken, tüm bakışlar onun üzerinde toplanmış durumda. Kendisi geçtiğimiz gün Ramazan vesilesiyle bir aileye iftar ziyaretinde bulundu. Misafir olduğu evin küçük kızıyla arasında dava süreci hakkında bir diyalog gerçekleşti.