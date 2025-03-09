Ekrem İmamoğlu İftar Ziyaretine Gittiği Evdeki Küçük Kızın Dava Süreci ile İlgili Sorusunu Yanıtladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde siyasetin en çok konuşulan isimlerinden. Kendisiyle ilgili yaşanan yargı süreci ve potansiyel cumhurbaşkanlığı adaylığı, onu siyasetin merkezine yerleştirmiş durumda. İmamoğlu'nun adı, siyasi arenada sıkça anılırken, tüm bakışlar onun üzerinde toplanmış durumda. Kendisi geçtiğimiz gün Ramazan vesilesiyle bir aileye iftar ziyaretinde bulundu. Misafir olduğu evin küçük kızıyla arasında dava süreci hakkında bir diyalog gerçekleşti.
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Küçük kızın "Ahmak Davası" ile ilgili sorusuna, İçişleri Bakanı'nın kendisine ahmak dediğini, bu lafı ona iade ettiğini söyledi.
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Bunu "nefsi müdafaa" olarak değerlendiren küçük kız "Pek de bir şey dememişsiniz aslında." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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