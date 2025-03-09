Tartışmanın Tam Hali Paylaşılmıştı: Elif Lale Bilgili'nin Diğer Oturumlardaki Görüntüleri de Paylaşıldı

Birkaç gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma gündem oldu bildiğiniz üzere. AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaparken, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Bilgili'ye 5 dakikalık konuşma süresi hatırlatması yaptı. Bu durum, Bilgili'nin tepkisini çekti. Bilgili, diğer üyelere konuşma süresi kısıtlaması getirilmediğini ve bu durumun kendisine karşı haksız bir uygulama olduğunu iddia etti. Tartışmanın ardından Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için 'Şunu atalım dışarıya' ifadesini kullandı.