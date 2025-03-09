Tartışmanın Tam Hali Paylaşılmıştı: Elif Lale Bilgili'nin Diğer Oturumlardaki Görüntüleri de Paylaşıldı

Birkaç gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma gündem oldu bildiğiniz üzere. AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaparken, oturumu yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Bilgili'ye 5 dakikalık konuşma süresi hatırlatması yaptı. Bu durum, Bilgili'nin tepkisini çekti. Bilgili, diğer üyelere konuşma süresi kısıtlaması getirilmediğini ve bu durumun kendisine karşı haksız bir uygulama olduğunu iddia etti. Tartışmanın ardından Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, AK Partili üye için 'Şunu atalım dışarıya' ifadesini kullandı.
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O tartışmanın uzun halinin görüntüler paylaşılmıştı.
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Geçtiğimiz saatlerde de Elif Lale Bilgili'nin diğer oturumlardaki tavrını gösteren görüntüler paylaşıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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