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Almanya'da Polis 8 Mart Yürüyüşüne Filistin Yanlısı Sloganları Gerekçe Göstererek Müdahale Etti

Almanya'da Polis 8 Mart Yürüyüşüne Filistin Yanlısı Sloganları Gerekçe Göstererek Müdahale Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 13:29

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, geçtiğimiz gün kutlandı. Bu özel gün, dünya genelindeki kadınların bir araya gelmesine vesile oldu. Her ülkeden, farklı kültürlerden ve yaşamlardan kadınlar, ortak bir amaç etrafında toplanarak, bu anlamlı günü birlikte kutlama fırsatı buldu. Dünyanın dört bir yanını saran bu etkinlikler, kadınların dayanışmasının ve birlikteliğinin güçlü bir sembolü olarak karşımıza çıktı. Bu özel gün, kadınların seslerini daha yüksek bir şekilde duyurabilmeleri ve haklarını savunabilmeleri adına önemli bir platform oluşturdu.

Fakat Almanya'da gerçekleşen yürüyüşten tatsız görüntüler geldi.

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Almanya'da polis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne müdahale etti.

Almanya'da polis 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne müdahale etti.

Müdahaleye Filistin bayrakları ve Filistin yanlısı sloganlar gerekçe gösterirken o anlar eylemciler tarafından kaydedildi.

Müdahaleye Filistin bayrakları ve Filistin yanlısı sloganlar gerekçe gösterirken o anlar eylemciler tarafından kaydedildi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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