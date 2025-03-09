Almanya'da Polis 8 Mart Yürüyüşüne Filistin Yanlısı Sloganları Gerekçe Göstererek Müdahale Etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, geçtiğimiz gün kutlandı. Bu özel gün, dünya genelindeki kadınların bir araya gelmesine vesile oldu. Her ülkeden, farklı kültürlerden ve yaşamlardan kadınlar, ortak bir amaç etrafında toplanarak, bu anlamlı günü birlikte kutlama fırsatı buldu. Dünyanın dört bir yanını saran bu etkinlikler, kadınların dayanışmasının ve birlikteliğinin güçlü bir sembolü olarak karşımıza çıktı. Bu özel gün, kadınların seslerini daha yüksek bir şekilde duyurabilmeleri ve haklarını savunabilmeleri adına önemli bir platform oluşturdu.

Fakat Almanya'da gerçekleşen yürüyüşten tatsız görüntüler geldi.